La Generalitat blinda Valencia para impedir que los jabalíes de Cataluña introduzcan la peste porcina

La Generalitat Valenciana intensificará la vigilancia y el control de jabalíes en las zonas de mayor riesgo para evitar que el contagio en su territorio de la denominada peste porcina. Y, muy especialmente, en los considerados como puntos sensibles para la propagación de la enfermedad., que, ahora, sólo afecta a Cataluña. En concreto, el Gobierno valenciano habilitará una partida extraordinaria para reducir la población en zonas de sobreabundancia y, muy especialmente, en el entorno de la AP-7. esta última, considerada una de las potenciales vías de propagación. La situación que actualmente se viven en Cataluña es dramática. Y puede poner en peligro las exportaciones a nivel mundial de España, que fueron de 8.784,6 millones de euros en 2024.

En síntesis, lo que se establecerá será un cordón de seguridad para intentar que la peste porcina no entre en la Comunidad Valenciana. Se trata de una medida preventiva porque, según ha confirmado OKDIARIO de fuentes oficiales, en la actualidad no existe caso alguno en este territorio.

El caso de la peste porcina en Cataluña se conoció después de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación anunciase el pasado viernes «medidas muy duras y draconianas» tras detectarse dos casos de peste porcina africana (PPA) en sendos jabalíes en Bellaterra (Barcelona). Las medidas anunciadas por el Ministerio buscaban frenar la expansión de esta enfermedad y evitar que afecte a las exportaciones españolas de porcino, un sector en el que España está a la cabeza mundial.

En el caso valenciano, la Vicepresidencia de Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, que dirige Vicente Martínez Mus y la de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y Caza, que dirige, a su vez, de Miguel Barrachina han acordado el dispositivo para reforzar las medidas de prevención en este territorio.

La Consellería de Agricultura, competente en sanidad animal, mantiene comunicación permanente con los servicios veterinarios oficiales para asegurar que se implanten todas las medidas de prevención necesarias. Así como extremar las medidas de precaución en las explotaciones ganaderas.

También, se están programando reuniones con el sector de la Ganadería, los veterinarios de Agrupaciones de Defensa Sanitaria y las empresas para reforzar la vigilancia y las medidas de bioseguridad.

La Generalitat Valenciana ha incidido, a través de un comunicado, en que la peste porcina no es una patología transmisible a los seres humanos. Por ello, según la misma fuentes, no existe riesgo de contagio. Ni por el contacto con animales ni por el consumo de sus productos.