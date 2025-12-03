La Generalitat Valenciana aumenta a 9 millones las ayudas para proteger las granjas de la peste porcina

El Gobierno valenciano que preside Juan Francisco Pérez Llorca ha incrementado a nueve millones de euros el volumen de las ayudas para proteger a las granjas valencianas de la peste porcina africana. El anuncio de este incremento lo ha realizado el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y nuevo portavoz del Consell, Miguel Barrachina. El propio conseller ha destacado que a lo largo del actual ejercicio de 2025, se han analizado 2.836 muestras serológicas y virológicas de la población susceptible de contraer la enfermedad, tanto doméstica como silvestre. Y que todas ellas han dado resultado negativo en peste porcina africana.

Miguel Barrachina ha explicado que, además, las granjas podrán llevar a cabo las actuaciones necesarias para reforzar la seguridad dentro de la orden de ayudas destinadas a mejorar la competitividad de las explotaciones ganaderas valencianas, con inversiones «orientadas a reforzar la bioseguridad y evitar la entrada de enfermedades en las granjas».

El conseller ha destacado que la Generalitat Valenciana ha incrementado la ayuda hasta los 9 millones de euros «para que todos los ganaderos puedan proteger su explotación». El plazo para poder acceder a las citadas ayudas permanecerá abierto hasta el día 30 del próximo mes de enero.

Las citadas ayudas permitirán financiar actuaciones como cerrados fijos en el suelo, pediluvios, vados sanitarios, vestuarios para el personal y otras mejoras de orden sanitario. En este sentido, el conseller ha recordado que «desde el primer momento» la Generalitat Valenciana ha estado en contacto con los ganaderos de porcino para explicarles los planes de vigilancia y prevención, «así como las medidas de contingencia» que la Generalitat Valenciana y, concretamente, la Consellería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca tiene preparadas.

Hay que recordar que este martes la Generalitat Valenciana ha anunciado también que incrementará la vigilancia y el control de jabalíes en las zonas de mayor riesgo para evitar que el contagio en su territorio de la denominada peste porcina. Y, muy especialmente, en los considerados como puntos sensibles para la propagación de la enfermedad, que, ahora, sólo afecta a Cataluña.

En concreto, el Gobierno valenciano habilitará una partida extraordinaria para reducir la población en zonas de sobreabundancia y, muy especialmente, en el entorno de la AP-7. Esta última, considerada una de las potenciales vías de propagación.