El virus de la peste porcina pudo haber llegado en una rueda de camión

Dos zonas situadas a menos de un kilómetro de distancia en Collserola, en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona y separadas por la autopista AP-7, han sido el escenario donde se localizaron los dos primeros jabalíes muertos infectados con peste porcina africana (PPA).

Las autoridades de sanidad animal investigan cómo se produjo el contagio, ya que la transmisión a través de jabalíes procedentes de zonas con el virus parece poco probable, dado que Francia y Portugal están libres de la enfermedad. Entre las hipótesis barajadas se encuentra que el foco podría haberse originado por algún elemento transportado a través de la AP-7, como restos de comida, una rueda o incluso una caja, que podría haber facilitado la llegada del virus a estos animales.

¿La peste porcina puede afectar a los humanos?

La respuesta de los expertos es clara: la PPA no se transmite a los humanos. No lo hace por contacto con animales enfermos ni a través del consumo de carne de cerdo sometida a los controles habituales. El virus está altamente especializado en su huésped (cerdos y jabalíes) y no ha mostrado capacidad de salto de especie hacia las personas en ningún brote documentado en el mundo. Las autoridades sanitarias recalcan que el actual episodio en Cataluña no supone un riesgo para la salud pública.

Esto no significa, sin embargo, que el brote sea menor. La PPA es una enfermedad altamente contagiosa y mortal para los cerdos. Su entrada en explotaciones domésticas puede generar devastación económica, afectar a miles de animales y comprometer el comercio exterior, especialmente en una comunidad como Cataluña, donde el sector porcino es estratégico. Por ello, la alarma actual tiene un carácter principalmente zoosanitario y económico, no humano.

Las medidas tomadas, símbolo de prevención

Las autoridades esperan que los casos se limiten a los 20 kilómetros que han sido restringidos, ya que este brote es comparable al registrado en 2018 en Las Ardenas, Bélgica, o al detectado en 2022 cerca de Roma. En ambos episodios, según explicó el ministro Luis Planas, los focos consiguieron controlarse y contenerse.

No obstante, Planas subrayó que para que un país recupere el estatus de libre de peste porcina africana (PPA) debe transcurrir al menos un año sin detectar nuevos casos desde la declaración del foco inicial. Por este motivo, las medidas estrictas aplicadas a las 39 granjas ubicadas dentro del perímetro de 20 kilómetros se mantendrán al menos durante ese período, garantizando la contención del virus y la seguridad sanitaria.