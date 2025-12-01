Todos los cerdos domésticos de las granjas que se encuentran en la zona afectada han dado negativo en peste porcina africana, según ha desvelado a OKDIARIO la patronal de la carne, Anice. Así, de las «39 granjas que hay en el radio» vigilado por las autoridades, no se ha detectado ni un sólo caso tras hacer varias probas, por lo que «solamente jabalíes» estarían infectados.

Anice asegura que, en estos momentos, «la Generalitat está haciendo un despliegue importante de medios para intentar contener la diáspora silvestre de jabalíes y que no se salgan del territorio que están intentando acotar». «Desde el fin de semana, hay unas 400 personas desplegadas en un radio de entre 6 y 20 kilómetros», ha afirmado a este periódico.

«De momento, los confirmados, los sospechosos e infectados por el virus serían solamente jabalíes», ha revelado. «En ninguna de las 39 granjas que hay en el radio hay afectados. Se ha hecho analítica y se volverá a hacer en los próximos días», ha asegurado.

Las reiteradas analíticas se están haciendo porque «los virus siempre tienen un periodo de incubación», por lo que se están extremando precauciones por si hubiera casos que, por el momento, no han podido ser detectados: «Puede aparecer más tarde o más temprano, pero, de momento, desde el viernes, no ha aparecido ningún positivo en cerdo doméstico».

La peste de los cerdos no está en las granjas

La patronal cárnica describe este hecho como «algo muy positivo», sobre todo «en la parte comercial», pues ser capaces de contener el virus impedirá que el sector pierda exportaciones a otros países. Esto es muy importante para España, que es una potencia exportadora de carne de cerdo a nivel mundial.

Con todo, Anice advierte de que esta peste «es una enfermedad denominada de categoría A, muy virulenta en cerdos, aunque hay cero riesgo para la población humana». «La capacidad de transmisión es fácil, con lo cual se están extremando todas las medidas de bioseguridad», ha asegurado la organización.

Que no haya animales domésticos afectados es muy buena noticia para el sector. De hecho, los diplomáticos y las embajadas de España se han movilizado desde el viernes para evitar una sangría en las exportaciones de carne de cerdo a causa de esta peste africana.

«Estas son negociaciones que hace el Ministerio de Agricultura, que es la autoridad competente para la apertura de países terceros», asegura la patronal cárnica. En ese sentido, la asociación de empresas del sector «reconoce el gran trabajo que están haciendo desde el viernes», y menciona a la «Dirección general de Emilio García y, sobre todo, la Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera».

Según mantiene, estas personas «llevan desde el viernes sin parar a destajo, intentando reabrir el mercado, contactar y difundir comunicaciones, respuestas a peticiones de países terceros sobre determinadas aclaraciones e información adicional y, además, atendiendo también a las peticiones y dudas que tienen las empresas».

En el lugar, hay un gran despliegue. Este lunes, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado 117 militares y 25 vehículos en Barcelona para intentar remitir la peste porcina africana. Así, el Ejército ha escuchado la petición del Gobierno regional y ha decidido intervenir. Las unidades son, principalmente, del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales (Gietma), de Torrejón de Ardoz (cuartel general de la UME) y el IV Batallón con base en Zaragoza.

A lo largo de este lunes, la Delegación del Gobierno ha afirmado que va a concretar esta activación. Con base en esta «colaboración activa», el delegado comunicó este fin de semana a la Generalitat que había unidades de la UME disponibles y con las capacidades oportunas que podían ponerse a su disposición tanto en trabajos técnicos como veterinarios sobre el terreno.