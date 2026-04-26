Muere el cineasta argentino Adolfo Aristarain a los 82 años

El director y guionista argentino Adolfo Aristarain ha fallecido este domingo en Buenos Aires a los 82 años, según ha informado la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Considerado uno de los nombres imprescindibles del cine iberoamericano, deja una filmografía marcada por el compromiso narrativo, la profundidad de sus personajes y una estrecha relación con España.

Aristarain, nacido en 1943 en Buenos Aires, desarrolló buena parte de su carrera entre Argentina y España, donde vivió durante varios años y rodó algunas de sus películas más reconocidas. Ese vínculo con la cinematografía española se tradujo en importantes reconocimientos, como el Goya a Mejor Película Iberoamericana por Un lugar en el mundo y el Goya a Mejor Guion Adaptado por Lugares comunes.

En 2024, la Academia de Cine le concedió la Medalla de Oro, un galardón que reconoce toda una trayectoria. En aquel momento, el cineasta dejó una reflexión que resume su visión del oficio: el cine, decía, termina revelando quién es realmente su creador, más allá de cualquier intento de ocultarlo.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España lo ha definido como un «creador clave para las filmografías argentina y española de las últimas décadas» Su obra logró tender puentes entre ambas industrias, con historias que combinaban lo íntimo y lo político, lo personal y lo social.

Desde muy joven, Aristarain se sintió atraído por el cine. Creció viendo películas en sesiones continuas y se formó dentro de los rodajes, pasando por distintos oficios: meritorio, montador, sonidista o ayudante de dirección. Esa experiencia práctica marcaría su estilo directo y su profundo conocimiento del lenguaje cinematográfico.

Antes de consolidarse como director, trabajó junto a figuras destacadas del cine como Mario Camus, Sergio Leone o Vicente Aranda, entre otros. Estas experiencias contribuyeron a forjar una mirada cinematográfica propia, influida también por grandes maestros como John Ford y Alfred Hitchcock.

A lo largo de su carrera, trabajó con algunos de los intérpretes más destacados del cine en español, como Federico Luppi, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Cecilia Roth o Juan Diego Botto.

Entre sus títulos más reconocidos destacan Tiempo de revancha, Martín (Hache) o Roma, su última película, todas ellas caracterizadas por una narrativa intensa y personajes complejos.

Adolfo Aristarain fue el primer cineasta argentino en recibir la Medalla de Oro de la Academia de Cine española, un reconocimiento que consolidó su figura como uno de los grandes referentes del cine en lengua española.

Su legado trasciende generaciones y fronteras, con una obra que ha influido tanto en el cine argentino como en el español. Su mirada, profundamente humana, seguirá siendo una referencia para cineastas y espectadores.