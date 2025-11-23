Aviso muy urgente de la AEMET para Canarias por lo que llega en horas: piden cerrar las ventanas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este domingo 23 de noviembre un aviso amarillo en todo el archipiélago de Canarias debido a concentraciones elevadas de polvo en suspensión. El fenómeno afectará a todas las islas desde el mediodía, especialmente en niveles bajos, y vendrá acompañado de un aumento de las temperaturas y rachas de viento fuertes o muy fuertes de componente este y sudeste, complicando las condiciones meteorológicas durante la jornada.

La llegada de la masa de aire cálido y seco desde el norte de África no solo reducirá la visibilidad, sino que también incrementará la sensación de bochorno en amplias zonas de Canarias. En algunos municipios, las temperaturas máximas podrían superar con facilidad los 26 grados, especialmente en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, donde la calima se concentrará con mayor intensidad en vertientes sur y este. El polvo africano ha invadido el archipiélago. Hay viento fuerte, bochorno y problemas de salud para niños y personas mayores.

Lanzarote bajo calima

La isla amanece con cielos despejados, pero desde mediodía se intensificará la calima, acompañada de nubes altas y rachas de viento fuertes en la vertiente oeste. Arrecife registrará entre 19 y 26 °C, con un bochorno notable que elevará la sensación térmica.

Tenerife: viento y calima desde la tarde

La mañana arrancará con nubes en el nordeste y baja probabilidad de lloviznas, mientras que la tarde traerá calima intensa sobre sur y este. El viento del sudeste soplará con fuerza en las cumbres, con rachas muy intensas, y Santa Cruz alcanzará los 26 °C.

La Gomera, La Palma y El Hierro

Nubes matinales en el norte y este, apertura de claros durante la mañana, ascenso térmico y calima concentrada por la tarde en vertientes sur y este. Las máximas podrán llegar a 27 °C en San Sebastián de La Gomera y 25 °C en Santa Cruz de La Palma.

Alerta

Sanidad advierte que la calima puede agravar problemas respiratorios en personas mayores, niños y pacientes con enfermedades crónicas. Se recomienda evitar salir al aire libre, mantener las ventanas cerradas y mantenerse bien hidratado. El episodio de calima podría mantenerse hasta el lunes, con una ligera mejoría prevista a lo largo del día. La Aemet continuará actualizando los avisos y recomendaciones para proteger a la población.