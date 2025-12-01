El Mallorca aparca la Liga y se centra en la Copa del Rey ya que mañana se enfrenta al Numancia en el estadio de Los Pajaritos. Los castellanos vienen de ganar 3-1 en casa al Langreo y ocupan la cuarta posición en el Grupo I de Segunda Federación, a cuatro puntos del líder, la Gimnástica Segoviana. Arrasate aprovechará la oportunidad para darle minutos a los menos habituales.

El técnico vasco, que hoy facilitará la convocatoria, situará como titular al albanés Marash Kumbulla, que lleva desde septiembre ausente del equipo, aunque el sábado ante Osasuna volvió a la convocatoria. El ex del Espanyol formará en el centro de la defensa con el mallorquín David López, por lo que tanto Valjent como Raíllo tendrán descanso. No serán los únicos. La idea es que muchos de los habituales no participen en el encuentro.

Una de las grandes incógnitas es saber quién se situará en la portería. Si Arrasate opta por el extremeño Cuéllar, éste se convertirá en el jugador más veterano de la historia del Mallorca en disputar un partido oficial, con 41 años y medio cumplidos, superando el registro de Pep Lluís Martí, que jugó en Segunda con 40 pasados.

La gran novedad en la convocatoria podría ser el joven lateral del juvenil Luis Orejuela, un jugador que ya ha entrenado en varias ocasiones con la primera plantilla y que es muy del agrado de Arrasate. Además, se espera que repitan tanto Javier Olaizola como el franco-argelino Sahli, este último con grandes opciones de ser titular, ya que Lato aún no está recuperado.

De este modo, un posible once inicial podría ser el formado por Cuéllar o Bergstrom, Mateu Morey, David López, Kumbulla, Sahli, Antonio Sánchez, Omar Mascarell, Pablo Torre, Llabrés, Asano y Abdón.

El choque se disputará a las siete de la tarde para evitar en la medida de lo posible las gélidas temperaturas de Soria y se espera una gran entrada en la grada dado que no sólo viene un equipo de Primera División, sino que también regresa Jagoba Arrasate, que dirigió al Numancia durante tres temporadas, desde la 15-16 hasta la 17-18, fecha en la que se marchó a Osasuna. La directiva ha establecido precios populares para el partido, con las entradas a 20 euros para los no abonados y a 10 para los socios del club. La localidad más cara, en Preferencia, costará 30 euros.