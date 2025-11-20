La FELIB se incorpora a la red europea ‘Islas del Mar’

Jaume Ferriol, presidente de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), e Isabel Vera, presidenta de EURINSULA, han firmado un convenio de cooperación institucional mediante el cual la FELIB se incorporará oficialmente a la red europea Islas del Mar, una plataforma de reúne a cerca de 600 territorios insulares europeos comprometidos con la sostenibilidad, la innovación y la defensa del hecho insular ante la Unión Europea.

La firma de este acuerdo se enmarca en las acciones preparatorias para la Segunda Carta Blanca de los Derechos de las Islas de Europa, que será presentada ante el Parlamento Europeo con el apoyo de diversos europarlamentarios, así como también de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa (CRPM).

Por todo ello, este convenio supone un paso significativo en la proyección internacional de Baleares, fortaleciendo su papel en las redes europeas dedicadas al desarrollo sostenible, la cooperación territorial y la identidad cultural de las islas, destaca la FELIB en un comunicado.

Cabe recordar que la red Islas del Mar, impulsada por EURINSULA, promueve la colaboración entre instituciones públicas, universidades, embajadas y organizaciones insulares, mediante foros de cooperación, programas de hermanamiento y proyectos que ponen en valor la identidad y la diversidad cultural de los territorios insulares.

Y entre sus colaboradores, está la Cátedra de la Insularidad (Universitat de les Illes Balears-Govern), que participa activamente en el Fórum Intercultural de las Islas de Europa. Esta cátedra, única en Europa, refuerza el papel de Baleares como referente académico y político en el estudio y la valorización del hecho insular.