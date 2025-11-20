Esta es la baliza v16 homologada más barata del mercado: será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026

Ha empezado la cuenta atrás para la entrada en vigor de la obligatoriedad de llevar la baliza V16 conectada, y la Dirección General de Tráfico (DGT) es muy contundente al respecto. El director del organismo, Pere Navarro, ha vuelto a reafirmar públicamente que a partir del 1 de enero de 2026 la baliza V16 conectada será la única señalización de emergencia permitida en las carreteras españolas.

La cuestión es que no sirve cualquier baliza V16 del mercado, tiene que estar homologada. Comercios online como Aliexpress venden este producto por menos de diez euros, pero sin estar homologados. A efectos legales, llevar una luz V16 de estas características es como no llevarla, por lo que podrías ser multado.

Este es el supermercado con la baliza V16 homologada a mejor precio

OSRAM, marca que fabrica estas balizas homologadas, está presente en Lidl. Con motivo del Black Friday, este producto pasará de 54,90 euros a 29,99, es decir, tendrá una rebaja del 45%. Es posible adquirir la baliza V16 de Osram directamente en la tienda, y, si no hay unidades disponibles, se puede dejar el correo electrónico para que Lidl avise cuando vuelva a estar a la venta al precio más económico. Este dispositivo de emergencia incorpora una tarjeta SIM que envía la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0 a través de la red IoT de Telefónica.

El modelo está homologado y certificado, dispone de interruptor de encendido y apagado y ofrece un indicador del nivel de batería. Utiliza una pila de 9 V y emite una luz de 140 lúmenes, visible hasta a un kilómetro de distancia gracias a sus diez LED de alto rendimiento. Además, su base imantada permite fijarla al techo del coche de forma rápida y segura con un simple gesto.

¿Qué vehículos deberán llevar V16 conectada en enero de 2026?

La normativa de la DGT establece que la baliza V16 conectada será obligatoria para turismos, autobuses, vehículos mixtos adaptables, vehículos destinados al transporte de mercancías y conjuntos de vehículos no especiales. Hablamos del grueso de vehículos que circulan a diario y que, en una incidencia, deben señalizar y comunicar su posición.

Quedan exentos, en consecuencia, las motocicletas, ciclomotores, cuatriciclos ligeros y bicicletas. Habrá que esperar a futuras indicaciones de la DGT para saber si la medida se ampliará a estos vehículos más adelante.

Esto opina el director de la DGT sobre las balizas V16

El principal argumento de la DGT para eliminar los triángulos de emergencia es que salir del coche en una vía rápida es extremadamente peligroso. Los estudios analizados por el organismo demuestran que un número significativo de peatones fallecidos en carreteras en los últimos 20 años eran conductores que habían abandonado su vehículo para colocar los triángulos. Navarro lo resumió así: «La prioridad es evitar que los conductores caminen por la vía en una situación de emergencia. La baliza V16 se coloca sin salir del coche».