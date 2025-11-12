Movistar ofrece hasta siete balizas conectadas V16 en todos sus canales de venta

A partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos que circulan en España deben llevar la baliza V16 conectada, un nuevo dispositivo luminoso que va a sustituir a los clásicos triángulos de emergencia. Es una medida obligatoria de la DGT que se ha puesto en marcha para dar un paso más en la mejora de la seguridad vial, evitando atropellos en las carreteras en caso de accidente, averías, etc.

Para facilitar la adquisición de esta nueva señalización, Movistar ya ofrecía en España la baliza de emergencia conectada (V16) Fase Light con tecnología de Telefónica Tech, la cual facilita la conectividad NB-IoT para la geolocalización exacta y anónima. El dispositivo luminoso incorpora una tarjeta SIM válida durante 12 años sin coste adicional y que facilita la conectividad.

Ahora, en el marco de las Blue Weeks, que permiten a los clientes disfrutar de descuentos y ofertas antes del Black Friday, Movistar incorpora seis modelos más de balizas de emergencia conectada (V16).

Según la nueva normativa de la DGT, estarán obligados a llevar la baliza V16 conectada todos los turismos, autobuses, vehículos mixtos adaptables, vehículos destinados al transporte de mercancías y los conjuntos de vehículos no especiales.

Dónde podemos adquirirlo

Tanto clientes Movistar como no clientes pueden adquirir estas balizas a través de las más de 800 tiendas Movistar, en la web movistar.es, App Mi Movistar o en el 1004.

Si se adquieren en modalidad libre, el precio de las balizas Movistar es de 34,90 euros (baliza individual) y de 54,90 euros (pack de dos balizas) y cuentan con 3 años de garantía. Si el cliente prefiere adquirirla en modalidad Rent to Rent, el precio es de 0,5 euros/mes (individual) y de 1 euro/mes (pack de dos balizas) y la garantía aumenta a 4 años. Además, los clientes convergentes la tienen disponible en el portfolio de miMovistar.

Los siete modelos de balizas ofrecidas por Movistar, disponibles tanto para clientes residenciales como autónomos, pymes y empresariales, incorporan la conectividad NB-IoT para la geolocalización exacta y anónima, además de una tarjeta SIM IoT válida durante 12 años sin coste adicional. Todas ellas están conectadas con la plataforma DGT 3.0. de modo que, al activarse el sistema de geolocalización, la baliza envía la ubicación del vehículo a dicha plataforma.

En el caso de ser de Movistar, el cliente cuenta con ventajas añadidas en la adquisición de este dispositivo como envío gratis en 72 horas y garantía de cuatro años, además de la mejor atención.