Ucrania recibe el plan de paz de 28 puntos negociado en secreto entre EEUU y Rusia

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, ha recibido de Estados Unidos una propuesta para intentar alcanzar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania. El plan de 28 puntos ha sido elaborado entre la Casa Blanca y el Kremlin, sin la colaboración de Kiev ni la Unión Europea. Ucrania ya ha afirmado que «trabajarán en los puntos del plan para lograr un fin digno a la guerra» que comenzó en febrero de 2022 cuando las tropas rusas invadieron Ucrania. El plan aportado por Estados Unidos incluye entregar la región del Donbás a Rusia, un punto que Kiev ha considerado inaceptable desde el inicio de las negociaciones.

«El presidente de Ucrania ha recibido oficialmente una propuesta de plan de manos de la parte estadounidense que, según la parte estadounidense, podría intensificar la diplomacia», han afirmado las autoridades ucranianas en un comunicado este jueves. La información ucraniana indica que Zelenski se reunió con una delegación estadounidense y que «presentó principios fundamentales que son importantes para la población ucraniana y, a raíz de los resultados de la reunión de hoy, se ha acordado trabajar sobre los puntos de plan de forma que permita un fin digno a la guerra».

«Ucrania ha estado esforzándose por la paz desde los primeros segundos de la invasión ucraniana y apoyamos cualquier propuesta significativa que pueda acercar una paz real», ha apuntado la oficina de Zelenski. Kiev ha insistido en que «ha apoyado las propuestas del presidente Trump desde el inicio de este año para poner fin al derramamiento de sangre».

«Estamos dispuestos y estamos ahora preparados para trabajar de forma constructiva con la parte estadounidense y nuestros socios en Europa y el mundo para que el resultado sea la paz», señala el comunicado ucraniano. Zelenski tiene previsto «hablar durante los próximos días» con Trump sobre «las oportunidades diplomáticas disponibles y los principales puntos necesarios para la paz».

El comunicado de Kiev ha sido publicado horas después de que Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, afirmara que Moscú no tiene «nada nuevo» que tratar sobre el acuerdo de paz tratado entre Rusia y Estados Unidos desde hace semanas. «No tenemos nada nuevo que añadir a lo dicho en Anchorage. No tenemos novedades en este momento», ha asegurado Peskov.

Vladímir Putin, presidente de Rusia, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se reunieron el pasado agosto en Anchorage, Alaska, donde trataron las posibilidades de un principio de acuerdo para terminar con la guerra de Ucrania. De las negociaciones entre ambos países ha surgido un plan de paz de hasta 28 puntos que ha sido negociado a espaldas de Ucrania y de la UE. «Rusia sigue abierto a negociar, pero la solución debe eliminar las causas profundas de este conflicto», ha asegurado Peskov.

Algunos de los puntos del plan desarrollado entre Washington y Moscú son especialmente sensibles. Entre esas condiciones se incluye la cesión a Rusia de gran parte de la región oriental del Donbás, que ya está ocupada por tropas rusas. El Kremlin también exige que Ucrania reduzca drásticamente la capacidad y tamaño de sus Fuerzas Armadas.

El plan está dividido en cuatro categorías generales, según han publicado varios medios estadounidenses. Estas categorías incluyen el proceso de paz en Ucrania y sus garantías de seguridad, así como las de Europa, y las futuras relaciones de Estados Unidos con las dos partes en conflicto.

Aunque desde Washington han insistido en que el plan pretende «brindar garantías de seguridad a ambas partes», muchos de los puntos que han trascendido a la prensa parecen inaceptables para Ucrania, ya que no es la primera vez que se han planteado desde el inicio de la guerra.