El alcalde de Ses Salines se reúne con Marga Prohens para impulsar proyectos prioritarios en el municipio

El alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, se ha reunido este jueves con la presidenta del Govern, Marga Prohens, para trasladarle las principales necesidades del municipio y pedir apoyo institucional para desarrollar inversiones clave para Ses Salines y la Colònia de Sant Jordi.

Durante el encuentro, se ha presentado el documento de trabajo con las siguientes peticiones, según ha detallado el consistorio saliner:

La construcción de una nueva Unidad Básica de Salud (UBS) en la Colònia. Este núcleo necesita un centro moderno, amplio y adaptado a los usuarios actuales y a los picos de población del verano. La actual UBS ha quedado obsoleta y no da respuesta a las necesidades asistenciales del municipio.

Dotación de 500.000 euros para la mejora del Paseo Marítimo de la Colònia. Esta partida, que ya ha sido enmendada en presupuestos anteriores, es esencial para seguir reforzando la imagen turística del municipio, especialmente afectada por los temporales de los últimos años.

Compra del solar situado en la Colònia. Un espacio estratégico en el centro de la Colònia que permitiría ampliar servicios y equipaciones públicas. El alcalde ha solicitado apoyo del Govern para hacer viable esta adquisición.

Ejecución de la salida de pluviales al mar. Se trata de una necesidad urgente. El proyecto está dotado económicamente, pero hace tiempo que está encallado por cuestiones burocráticas. El alcalde ha pedido al Govern un impulso definitivo a la gestión y la coordinación administrativa.

Mejora y nuevos proyectos para el Campo de Deportes de Ses Salines. Se ha planteado la necesidad de impulsar un proyecto integral que incluya nuevos vestuarios, adecuación y urbanización de la entrada y el parking, y cierre y mejora general de las instalaciones. El campo es hoy la instalación más utilizada por familias y deportistas del pueblo, y necesita inversiones que el Ayuntamiento no puede asumir en solitario.

Guillem Mas ha calificado el encuentro con Prohens como «muy positivo» y ha destacado que «Ses Salines necesita inversiones valientes y que el Govern nos escuche. Hoy hemos dado un paso importante».

Finalmente, el alcalde ha agradecido la predisposición de la presidenta balear y su equipo y ha reafirmado el compromiso de seguir trabajando para que Ses Salines y la Colònia de Sant Jordi tengan las infraestructuras y los servicios que merecen.