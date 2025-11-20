¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Estos son los cuatro nuevos invitados del programa

Pasapalabra sigue liderando sin problemas cada tarde en su franja sin que ningún otro programa pueda hacerle sombra. Parte de ese éxito lo tienen Rosa y Manu, los dos concursantes de leyenda que siguen acumulando dinero en el bote, que no deja de crecer y es desde hace semanas el más alto de la historia del programa. Para que alguno de los dos pueda conseguir su objetivo, necesitan de la ayuda de cuatro famosos que estarán durante los próximos tres días en el plató, del 20 a 24 de noviembre, formando parte de los equipos naranja y azul

Raúl Peña

Raúl Peña es uno de los actores con una carrera más sólida y al que se le acumula el trabajo. Los espectadores le recordarán por sus papeles en series tan conocidas como Un paso adelante, Compañeros, Antivicio y El secreto de Puente Viejo.

Tras debutar en las últimas temporadas de El pueblo, ha saltado como nuevo personaje de La que se avecina para ser uno de los nuevos vecinos del edificio de la calle Contubernio, que acaba de estrenar su temporada 16 en Prime Video.

Itziar Miranda vuelve a Antena 3

Más conocida por los espectadores de Antena 3 como Manolita, durante décadas ha interpretado este papel, tanto en Amar es para siempre, como en Amar en tiempos revueltos, su precuela emitida en TVE. Su último trabajo ha sido como presentadora del concurso La pirámide, en TVE, y continúa al frente de Tenía que ser de aquí, en Aragón TV.

En 2025 se estrena en su papel como Brianda, una de las profesoras de Física o química: la nueva generación, que ya está disponible en atresplayer. Como escritora ha publicado una colección de cuentos sobre mujeres titulada Colección Miranda y Colección Miranda y Tato.

Sara Sálamo

La actriz regresa después de mucho tiempo a Pasapalabra y lo hace estrenándose como directora. Después de años siendo actriz en series como La que se avecina, La Agencia, Olmos y Robles o Brigada Costa del Sol, en 2025 ha emprendido un camino junto a Isco Alarcón, su pareja y padre de su hijo.

Tras estudiar guion y dirección, se ha encargado de llevar las riendas del documental En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón, donde se cuenta el largo proceso de recuperación del futbolista tras sufrir una grave lesión.

Carlos Rodríguez

Es posible que para los televidentes sea un desconocido, pero para los oyentes de Onda Cero es una de las voces clásicas de la emisora de Atresmedia gracias al programa Como el perro y el gato, que está celebrando en 2025 sus 20 años en antena. Este madrileño es, además, veterinario y divulgador de todo lo que tiene que ver con el mundo de los animales y las mascotas.