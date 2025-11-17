‘Pasapalabra’ cambia de invitados: ¿qué famosos van hoy al plató?

Los invitados en Pasapalabra son mucho más importantes de lo que muchos puedan pensar, ya que de ellos depende que Rosa Rodríguez y Manu Pascual puedan llegar al Rosco con una buena cantidad de segundos para tener opciones de poder completando. Es por eso que los cuatro famosos que acuden como ayudantes de los equipos deberán estar muy concentrados en las pruebas desde el día 17 y hasta el 19 de noviembre, los tres días en los que estarán en el plató.

Nerea Garmendia

La actriz y presentadora fue concursante de MasterChef Celebrity en el año 2024. Además, es una de las invitadas habituales de Pasapalabra desde hace temporadas. Por lo tanto, seguro que será de gran ayuda para su equipo. Los espectadores la pueden ver habitualmente en el programa de humor Vaya Semanita, uno de los programas más exitosos de la televisión autonómica vasca.

Hugo Salazar repite en ‘Pasapalabra’

Este artista comenzó a ser conocido por ser uno de los finalistas de la segunda edición de Operación Triunfo, en el año 2002. Durante su carrera ha lanzado al mercado un total de seis proyectos discográficos, siendo toda una sensación entre el público. Además, se formó como nutricionista debido a que siempre le ha gustado seguir un estilo de vida saludable y equilibrado.

Jorge Blass

Se trata de uno de los magos más conocidos de España y que ha llegado a llevar sus espectáculos al resto del mundo. En 2013 llegó a protagonizar Por arte de magia, programa de televisión presentado por Ana Simón y que estaba dedicado al mundo del ilusionismo. En estos momentos representa en el Teatro Pavón, de Madrid, su espectáculo titulado Ilusionarte, con el que estará hasta el próximo mes de enero de 2026 en la capital.

Alejandra Osborne

Es la hija mayor de Bertín Osborne con su primera esposa, Sandra Domecq. La joven hoy es una importante empresaria en el mundo de la moda y presume del amor que su familia siempre le ha brindado. Aunque ha dado numerosas entrevistas en programas como El Hormiguero o Y ahora Sonsoles, lo cierto es que intenta mantener su vida privada a cierta distancia de los medios de comunicación.