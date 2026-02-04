El COAC 2026 sigue avanzando en el Gran Teatro Falla y la sesión de este miércoles 4 de febrero llega con una mezcla de nombres conocidos, regresos esperados y alguna que otra propuesta que viene dando que hablar desde las preliminares. Cada jornada de cuartos tiene su propio pulso, pero esta en concreto se presenta con un ritmo muy variado entre coros, chirigotas y comparsas que ya saben lo que es enfrentarse al público en esta fase. El ambiente vuelve a ser además el de una noche grande, dado que es la penúltima sesión antes de que acaben los cuartos, de modo que sepamos ahora, quién canta hoy 4 de febrero en el COAC 2026: horario y orden de actuación.

Cuartos es siempre un punto de inflexión. Las agrupaciones ya no vienen a probar suerte ni a tantear al jurado: llegan sabiendo que este pase es decisivo y que aquí se empieza a sentir de verdad la presión del concurso. Y mientras el público disfruta, las agrupaciones se juegan seguir vivas en una fase donde ya no hay margen para despistes ni piezas flojas. Todo se define por la frescura de lo que presenten hoy. Como cada año, el orden de actuación se mantiene siguiendo el esquema que dejó la fase preliminar. Esto permite que la sesión tenga coherencia y que el concurso conserve esa estructura tan característica que acompaña al COAC desde hace décadas. En esta jornada suben al escenario siete agrupaciones repartidas entre coro, chirigotas y comparsas, cada una con su apuesta para conquistar al Falla.

Quién canta hoy 4 de febrero en el COAC 2026

La sesión de hoy reúne a siete agrupaciones ya clasificadas para Cuartos, cada una con repertorio nuevo en pasodobles, tangos y cuplés. Así queda el turno de actuación en esta sesión del 4 de febrero que arrancará a las 20:00 horas.

Coro ¡Qué pechá de paja!

¡Qué pechá de paja! Chirigota Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)

Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción) Comparsa Los pájaros carpinteros

Los pájaros carpinteros Chirigota Los que van a coger papas

Los que van a coger papas Comparsa DSAS3

DSAS3 Chirigota Los camper del sur

Los camper del sur Comparsa La carne-vale

Así funciona la fase de Cuartos del COAC

La fase de Cuartos de Final comenzó el pasado viernes, justo después de cerrar las preliminares. El jurado se reunió, emitió su fallo y publicó la relación de agrupaciones que siguen en el concurso. Una de las claves de Cuartos es que las agrupaciones parten con 0 puntos, aunque el jurado ya tenga una referencia previa de las actuaciones anteriores. Es decir, oficialmente todos comienzan desde cero, pero el trabajo previo influye como marco comparativo. Esta fase suele durar alrededor de siete días y una vez termina la última sesión, se conoce qué agrupaciones continúan hacia semifinales. Otra característica importante es que el orden de actuación se respeta siguiendo el de preliminares, algo que aporta continuidad al desarrollo del concurso.

Dentro de lo permitido, en Cuartos las agrupaciones pueden repetir presentación y popurrí, además del estribillo. Sin embargo, los pasodobles, tangos y cuplés deben ser completamente inéditos respecto a la fase anterior. Esto obliga a mantener un nivel constante de creación y renovación, lo que hace que el público esté especialmente pendiente de las letras que se escuchan por primera vez en esta fase.

¿Cuántas agrupaciones pasan a semifinales del COAC 2026?

En esta edición del COAC, el reglamento establece que podrán pasar hasta 32 agrupaciones como máximo a semifinales. La distribución habitual es la siguiente:

10 comparsas

10 chirigotas

7 coros

5 cuartetos

Una vez terminado Cuartos, el jurado anunciará qué agrupaciones superan el corte y continúan en el concurso.

Cómo serán las Semifinales

Las Semifinales del COAC 2026 están previstas del 8 al 11 de febrero, cuatro jornadas intensas en las que las agrupaciones deben mostrar el nivel más alto si quieren llegar a la Gran Final. El orden de actuación también se mantiene según lo visto en fases anteriores, de manera que la estructura del concurso sigue siendo fiel a su tradición.

En Semifinales, vuelven las obligaciones: chirigotas, comparsas y coros deben estrenar dos pasodobles o tangos y dos cuplés totalmente nuevos. En el caso de los cuartetos, se exige parodia, cuplé y tema libre, salvo que lleven popurrí. Cuando termina la última sesión, llega la conocida noche de cuchillos largos, el momento en que el jurado decide quiénes estarán en la Gran Final.

Así es la Gran Final

La Gran Final admite hasta 16 agrupaciones, cuatro por modalidad. Aun así, no es obligatorio completar ese número si el jurado considera que alguna modalidad no alcanza el nivel mínimo. Los huecos no se rellenan con agrupaciones de otras categorías.

La fecha de celebración es el 13 de febrero, un cierre que suele prolongarse hasta bien entrada la mañana del día siguiente. Es la noche más esperada del concurso, donde las agrupaciones finalistas compiten por el primer premio de cada modalidad con un repertorio ajustado y muy medido para buscar el aplauso final del Falla. En esta fase, chirigotas, comparsas y coros pueden repetir un pasodoble y un cuplé si lo necesitan, mientras que el otro debe ser inédito. Los cuartetos también tienen margen para repetir parte de su parodia o del tema libre, siempre respetando un porcentaje de contenido nuevo.