Quién canta hoy 3 de febrero en el COAC 2026: horario y orden de actuación

Las noches de cuartos de final del COAC 2026 en el Gran Teatro de Falla siguen adelante, y si bien entramos en su recta final, el ambiente se vuelve más exigente, más pendiente de cada detalle, fijándose en cómo han evolucionado los repertorios y quién llega más fuerte a la carrera por las semifinales. Hoy martes 3 de febrero, será una de esas jornadas con variedad de estilos, mezcla de modalidades y estrenos de repertorios que pueden cambiar el pulso del concurso. Veamos entonces quién canta hoy en la quinta sesión de cuartos.

El público llega con la referencia de lo vivido estos días y con la curiosidad de comprobar cómo se mueven los grupos que aún no se han subido al escenario. También pesa el recuerdo de algunas sorpresas y puestas en escena potentes de las primeras sesiones, que han ido marcando el tono general de estos cuartos de final. Con todo ese contexto, la función de hoy se presenta como una de las más esperadas de la semana. La fase continúa hasta el día 5, por lo que cada jornada cobra un peso especial. El pase a semifinales está a la vuelta de la esquina, y cualquier giro en interpretación, afinación o letra puede inclinar la balanza. Por eso muchos aficionados consideran que cuartos es la fase más estratégica del COAC y con tres sesiones por delante, todos están atentos a lo que pase hasta el jueves.

Cómo es la fase de cuartos del COAC 2026

Los cuartos de final son, en esencia, el momento en el que el concurso se estrecha. Tras unas preliminares en las que los grupos pueden sorprender, probar repertorios o jugar con nuevas presentaciones, esta fase obliga a elegir bien cada pieza. No se trata sólo de mantener el nivel, se debe mejorar y crecer. Además, el formato mantiene sesiones largas, con presencia de todas las modalidades y que arrancan a las 20:00 horas. Y una vez acabe la fase el jueves 5 de febrero llegará la decisión del jurado de expertos. Después llegará un breve descanso de dos días para recomponer repertorios y preparar las semifinales, donde ya sólo quedarán los grupos más sólidos de cada modalidad hasta que llegue la gran final.

Qué grupos ya han actuado en los cuartos

Hasta llegar al día de hoy, el Falla ha vivido cuatro sesiones intensas. El viernes 30 de enero abrió la fase con propuestas conocidas desde preliminares, como el coro El sindicato, la comparsa La palabra de Cádiz o la chirigota Los hombres de Paco. A esa primera toma de contacto se sumaron también Dame veneno, Los semicuraos y otras agrupaciones que llegaron con fuerza.

El sábado 31 de enero mantuvo el ritmo con una sesión especialmente variada: La ciudad perfecta, Crónica de una muerte más que anunciada, El manicomio, La camorra y La marea fueron algunos de los nombres que protagonizaron la noche, dejando momentos de contraste entre humor, crítica social y potencia musical.

El domingo 1 de febrero mezcló estilos muy distintos: del coro El reino de los cielos al cuarteto Los Latin King (de la calle Pasquín), pasando por comparsas como Las muñecas o El hombre de hojalata. También hubo chirigotas muy comentadas como Los robins o Una chirigota en teoría.

Y ayer, lunes 2 de febrero, se vivió una sesión marcada por agrupaciones con estilos muy diferentes: Las mil maravillas, El patriota, Los antiguos, Los humanos o Los locos, entre otros, junto con la comparsa OBDC. Me quedo contigo!, que cerró la noche.

Quién canta hoy martes 3 de febrero en el COAC 2026

Para hoy martes 3 de febrero el orden oficial de actuación de la quinta sesión de cuartos de final del COAC 2026 queda del siguiente modo. Recuerda además que arrancará, como todas, a las 20:00 horas:

Coro La esencia

La esencia Comparsa Las jorobadas

Las jorobadas Cuarteto ¡Que no vengan!

¡Que no vengan! Chirigota Los Compay

Los Compay Comparsa Los hijos de Cádiz

Los hijos de Cádiz Chirigota Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos)

Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos) Comparsa El jovencito Frankenstein

El jovencito Frankenstein Chirigota Los muerting planner, una chirigota pa to tus muertos

Qué grupos faltan por actuar en cuartos

Tras la de hoy, todavía quedarán dos sesiones antes de acabar esta fase de cuartos. De este modo, mañana miércoles actuarán: ¡Qué pechá de paja!, Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción), Los pájaros carpinteros, Los que van a coger papas, DSAS3, Los camper del sur y la comparsa La carne-vale.

Y el jueves 5 de febrero, última sesión de cuartos, subirán al escenario:

Los mentirosos, Los invisibles, L@s quince en las algas, La biblioteca, Los que la tienen de mármol, La condená y Ssshhhhh!!!.

Cuando termine esa jornada, se cerrará el recuento para determinar quién sigue adelante.

Semifinales y final: cuándo se celebran

Una vez concluya la fase de cuartos, el COAC avanzará hacia las semifinales, previstas para celebrarse entre el 8 y el 11 de febrero y luego quedará la final que se celebrará el 13 de febrero.