Montero, sobre las mujeres: «Muchas veces, además de trabajadoras, somos listas y tenemos neuronas»

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido este jueves que las mujeres, «muchas veces», además de «trabajadoras», también son «listas», tienen «neuronas» y quieren «mandar». Lo ha hecho durante la jornada Adelan7e con el feminismo celebrada en el Museo de Arte Contemporáneo en Vidrio de Alcorcón (Madrid), donde además ha reivindicado el compromiso del PSOE para abolir la prostitución en pleno caso Koldo.

La también secretaria general del PSOE de Andalucía ha llamado a las mujeres a ocupar la «primera línea» de la política, desde los gobiernos municipales y autonómicos hasta el Gobierno de España. «Muchas veces, además de ser trabajadoras, somos listas. Tenemos neuronas, talento, capacidad y queremos mandar. Parece que el único atributo al que tenemos que dar las gracias que se nos reconozca es que la mujer es muy trabajadora, que se toma muy en serio los temas. No, coño; son listas», ha remarcado.

Montero ha animado a las mujeres a que se propongan ser alcaldesas, concejales o diputadas, a que superen los «complejos» y la «culpa» y digan «sí», porque «merece la pena, a pesar de los insultos en las redes». «Siempre hemos vivido con una cierta sensación contradictoria, si realmente ese era nuestro sitio y estábamos descuidando otras tareas que también nos reclamaban», ha añadido.

La socialista ha reclamado la presencia de la mirada de la mujer en las «políticas específicas que combatan el terrorismo de la violencia de género», para plantear una mejor conciliación o asegurar la paridad.

El PSOE y la prostitución

Sobre la prostitución, ha asegurado que el PSOE mantiene su objetivo abolicionista «a pesar de la resistencia de algunos grupos políticos». «No hay ninguna duda con esto. ¿O es que acaso a alguna de nosotras le gustaría que su hermana, que su hija, ejerciera?», se ha cuestionado.

El compromiso de los socialistas de erradicar la prostitución y abanderar el movimiento feminista supone un lavado de cara tras los audios entre Koldo y Ábalos, ex número 2 del PSOE, en los que hablaban de intercambiarse mujeres y hacían castings de prostitutas, comentando que «la Carlota se enrolla que te cagas» o «La Mari te hace el helicóptero».

Montero ha mostrado su «respaldo» a Rebeca Torró, la nueva secretaria de Organización del PSOE tras el ingreso en prisión de su predecesor, Santos Cerdán. «Las mujeres de este partido estamos encantadas, la Secretaría de Organización se tiene que feminizar. Queremos que nuestras paredes, nuestros recintos, nuestras sedes y nuestros actos realmente rebosen feminismo», ha señalado Montero.

La dirigente ha pedido «estar alerta» ante los retrocesos «que se respiran en algunas partes del mundo». «No se trata de conservar lo conseguido, se trata de evolucionar hasta llegar a la igualdad efectiva», ha afirmado. Además, ha afeado la «lucha desenfrenada de las derechas por el voto» y ha rechazado «mercantilizar los derechos de las mujeres» para pactar presupuestos con Vox.

Durante el acto también ha intervenido la secretaria general del PSOE-Alcorcón, Natalia de Andrés, que ha manifestado que el Partido Socialista es «el refugio político de las mujeres en este país», recalcando que los objetivos del partido en estos momentos son «combatir el machismo y el fascismo».

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha asegurado que el PSOE es «el escudo» frente a los «bárbaros» que niegan la violencia de género y ha denunciado la «política atroz contra las mujeres» de los gobiernos de PP y Vox.