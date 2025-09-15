Embargan el sueldo de Carcaño en prisión para indemnizar a la familia de Marta del Castillo

La Audiencia de Sevilla ha ordenado el embargo parcial del salario que percibe Miguel Carcaño por sus trabajos en prisión y del saldo de su cuenta de peculio, en la que recibe ingresos de familiares, para hacer frente a la responsabilidad civil a favor de la familia de Marta del Castillo.

Carcaño, condenado a 21 años y tres meses de cárcel por el asesinato de la joven sevillana en 2009, fue sentenciado al pago de 340.000 euros a los padres y las hermanas de la víctima. Aún no ha abonado ni un euro, puesto que no dispone de ningún patrimonio.

Carcaño cobraba una nómina de unos 644 euros por su trabajo en la panadería de la cárcel de Herrera de la Mancha. El tribunal ha dictado que se retengan tanto el sueldo como cualquier otro ingreso que el interno perciba en prisión, salvo una cantidad fija de 200 euros mensuales con los que podrá cubrir sus gastos personales dentro del centro penitenciario, como comprar tabaco o productos del economato.

Según ha adelantado Diario de Sevilla, la Audiencia de Sevilla le ha embargado 1.300 euros que tenía en su cuenta de peculio, la cuenta interna donde se ingresan los salarios del preso y el dinero que le envían familiares o allegados.

La Audiencia considera que aunque le embarguen parte del salario y del peculio, Carcaño «tiene garantizado su mínimo de subsistencia» a través de la cobertura del régimen penitenciario, lo que equivale a recibir en especie el salario mínimo interprofesional. Por ello, razona el tribunal, el salario no debe ir destinado a cubrir sus necesidades básicas, ya cubiertas por el centro penitenciario (alojamiento, comida, asistencia médica), sino a la reparación de las víctimas.

La semana pasada Carcaño fue trasladado de la prisión de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, a la de Archidona, en Málaga, después de que se intervinieran en su celda distintos aparatos electrónicos (un teléfono móvil, una tablet, un pincho USB con acceso a internet, un teclado de ordenador) y 110 cajetillas de tabaco. También fue despedido de su trabajo como panadero. El embargo seguirá aplicándose en caso de que desempeñe otro empleo en Archidona.

La prisión malagueña, su nueva casa, es conocida como la cárcel palacio: tiene piscina climatizada, gimnasio y pabellón de fútbol sala. Está previsto que Carcaño apure su condena y quede en libertad en mayo de 2030, con 46 años, tras más de media vida entre rejas. Todavía no se sabe dónde está el cuerpo de Marta del Castillo.