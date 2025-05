El motivo por el que la madre de Marta del Castillo mandó flores a la familia de ‘El Cuco’

Más de tres lustros han pasado desde la trágica noche del 24 de enero de 2009 en la que Marta del Castillo salió de su casa en Sevilla y no la dejaron regresar. Desde entonces, el tiempo se ha detenido para su familia, atrapada en un dolor que no encuentra consuelo y en una búsqueda interminable que sigue sin respuestas. Aunque Miguel Carcaño fue condenado por el asesinato de la joven, el cuerpo jamás fue localizado y las múltiples contradicciones en los testimonios de los implicados han alimentado durante años la sensación de que aún quedan verdades por descubrir.

Eva Casanueva, madre de la desaparecida, tomó la decisión de enviar flores a la familia de El Cuco. ¿El motivo? Quería que ese detalle llegase al cuerpo de su hija: «Ya que tú sabes dónde está, llévaselas».

El pasado 7 de mayo, Marta habría celebrado su 33 aniversario. La fecha, que cada año supone un momento de especial intensidad emocional para sus padres y hermanas, fue también el recordatorio de una ausencia prolongada por la injusticia y el silencio. En una entrevista emitida en el programa Madres: voces desde el alma, Eva ha revelado todos los detalles.

La madre del Cuco recibió el ramo, pero nunca ofreció respuesta. El silencio volvió a tener el mismo peso que ha tenido desde el inicio del caso. Sin embargo, para Eva Casanueva, el gesto no necesitaba confirmación: fue una forma de reivindicar que, después de tanto tiempo, sigue creyendo que algunas personas continúan ocultando información clave. En sus palabras, «hay madres que encubren y madres que llevamos 16 años luchando». No se trataba de buscar un diálogo, sino de recordar que la ausencia de Marta es insoportable.

La sincera entrevista de Eva Casanueva

A lo largo de la entrevista concedida a Mitele PLUS, Eva compartió su visión sobre el papel de algunas personas relacionadas con la desaparición de su hija. Su convicción es clara: cree firmemente que la madre de El Cuco tiene conocimiento de lo que ocurrió aquella noche de enero. «Si no sabe dónde está Marta, sí sabe lo que pasó ese 24 de enero. Estoy completamente segura porque yo hablo de un niño que tenía 15 años y que estoy segurísima que ese niño se lo cuenta a su madre».

Esta afirmación no surge de una especulación repentina, sino de años de observar, de convivir con el vacío, de reconstruir una historia deshecha por versiones cambiantes y declaraciones que, en muchos casos, han obstaculizado más que ayudado. Para Eva, un hijo puede doler, pero protegerlo sin asumir los límites morales tiene un coste demasiado alto. «Un hijo te tiene que doler mucho, pero si sabes que tu hijo ha hecho algo mal, tú tienes que saber dónde están los límites», expresó con contundencia.

Pese a la profundidad del sufrimiento, Eva insiste en que no alberga odio. Lo que arrastra, día tras día, es una herida sin cierre, un vacío que no se llena con el paso del tiempo. Marta fue, como ella misma explica, una hija que trajo felicidad a su familia, y el vínculo que compartieron nunca podrá romperse. No obstante, esa conexión también aviva la pregunta constante de cómo habría sido su vida si todo hubiera ocurrido de otra manera. «Si volviéramos a revivir sabiendo lo que sabemos… cuántas veces nos hemos imaginado ese momento», se pregunta con el alma rota.

La triste desaparición de Marta del Castillo

Las reflexiones anteriores son inevitables: qué habría pasado si aquella tarde le hubieran dicho que se quedara en casa, que acompañara a su tío, que no saliera con sus amigos.

Más allá de las declaraciones y los gestos simbólicos, la vida cotidiana de la familia del Castillo también está marcada por ritos sencillos pero profundamente significativos. Uno de ellos lo reveló Eva durante la misma conversación televisiva: cada noche, dejan encendida la luz de la cocina. Fue una idea de su marido, Antonio, y se ha mantenido con el paso de los años como un faro constante para su hija desaparecida. «Cuando Marta regresaba a casa, yo me asomaba a esa ventana para verla llegar», recordó su madre, evocando una escena tan cotidiana como dolorosa.

Toda la familia sufre las consecuencias

La desaparición de Marta no solo transformó la vida de sus padres, también alteró para siempre la de sus dos hermanas, que en aquel momento tenían 11 y 13 años. La familia trató de protegerlas, de que no vivieran de lleno el huracán mediático y emocional que se instaló en su hogar. «No queríamos que vivieran todo lo que estaba pasando en la casa. Intentábamos que fueran un poquito ajenas, aunque ellas supieran lo que estaba pasando», ha comentado, consciente de que el dolor nunca pudo ser completamente aislado.

Pese a todo, fue precisamente ese vínculo con sus hijas lo que le permitió seguir en pie en los momentos más oscuros. Es muy injusto, pero por culpa del Cuco, toda la familia Castillo ha sufrido mucho.