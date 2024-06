El padre de Marta del Castillo: «Los enemigos ya no son ni Carcaño ni ‘El Cuco’, son los jueces»

«Esta sentencia está llena de paja, mentiras y falacias». Así ha arrancado Antonio del Castillo, padre de Marta, la rueda de prensa convocada este viernes a las puertas de su domicilio en Sevilla, un día después de que la Audiencia Provincial revocara la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 7 y absolviera a El Cuco y a su madre, condenados a dos años de cárcel por falso testimonio en sus respectivas declaraciones como testigos en el juicio celebrado en 2011 por el asesinato de la joven.

«La paja que hay es la jurisprudencia. La de los abogados y la de los jueces. Y la mentira es la coartada: mienten en la hora y en el sitio en el que estaban. El Cuco se reunió con sus amigos en días posteriores y la madre le tiraría de la lengua. Información tienen», ha denunciado Antonio del Castillo.

Eva Casanueva, madre de Marta, ha criticado el papel de los tribunales en este caso: «Yo hace muchísimo tiempo que dejé de creer en la justicia. Hay jueces buenos y malos, y por desgracia, en el caso de mi hija ha tocado todo lo peor. Una incongruencia detrás de otra y palos a la familia. Hay una niña de 17 años asesinada, muchos implicados, y todavía no sé ni dónde está ni cómo la mataron. No hay vergüenza en este país. Se defiende más al criminal que a la víctima. Que se pongan las pilas. Y la víctima no sólo es Marta; es toda la sociedad, que pide justicia y no la hay. Y va a seguir pasando lo mismo. Siempre que haya menores y mayores implicados vamos a tener la misma porquería de siempre. Se ampara más al sinvergüenza que a la víctima. Hay una señora (la madre de El Cuco) que se ha reído del sistema judicial. El mensaje es que se puede mentir y no pasa nada».

Y Antonio del Castillo ha ido más allá: «Para nosotros los verdaderos enemigos ya no son Miguel (Carcaño), el hermano (Francisco Javier Delgado), El Cuco o la madre, son los señores de negro que se sientan en el Prado», en alusión a los jueces de la Audiencia de Sevilla, ubicada en el Prado de San Sebastián.

«No me lo esperaba (la sentencia). Ayer mi mujer y mi abogada me pararon, porque iba a ir al Palacio de Justicia a poner una denuncia en base al artículo 404 del Código Penal», ha explicado el padre de Marta. El citado artículo hace referencia a las «resoluciones arbitrarias» de los funcionarios públicos «a sabiendas de su injusticia». «Yo sí me esperaba esta sentencia. Los juzgados de Sevilla nunca nos han dado la razón en 15 años», ha rematado la madre.

Sin castigo

La Audiencia de Sevilla notificó este jueves la absolución de El Cuco porque la figura del testigo coimputado «no se encuentra regulada» legalmente y no se han determinado por el Tribunal Supremo las consecuencias de faltar a la verdad en su declaración. También decidió absolver a la madre, Rosalía Inmaculada G. C., porque «no mintió en cuestiones trascendentales» para la resolución del caso y, además, no fue advertida de la dispensa legal de no contestar a preguntas que pudieran perjudicar a su hijo.

«El gran problema de El Cuco ha sido La Cuca. No ha ejercido de buena madre ni le ha llevado por el buen camino. Se dedicó a hacerse fotos en la portada de la Feria en 2009, estando su hijo interno en un centro de menores. Ésa es la catadura moral de esa señora», ha lamentado Eva Casanueva.

Antonio del Castillo, con el Código Penal en la mano, ha insistido en que la sentencia no se atañe a la ley: «El Cuco estaba obligado a decir al verdad. Y la madre se defiende a a sí misma, no está defendiendo a su hijo. Entorpeció la investigación. No sé si sin mentiras se habría encontrado a Marta, pero las cosas habrían cambiado, eso seguro. Han mentido y esperaba una condena, mayor o menor, pero una condena. Lo único que nos queda es recurrir. Dos años y 42 folios para tanta mierda y tanta paja».

Sobre la viabilidad del recurso, el padre de Marta ha dicho que en el Tribunal Supremo no sabe si prosperará, pero si tienen que llegar al Constitucional, «seguro que no», ya que no confía en la corte de garantías tras las últimas decisiones adoptadas con relación al caso ERE, que apuntan a un perdón colectivo.

Preguntados por la posibilidad de encontrar el cuerpo de Marta, que sigue en paradero desconocido después de 15 años, la madre de la joven ha remarcado que si aparece, será de «pura casualidad». «La Policía ya no va a mover un dedo y la justicia nos da la espalda porque están cansados del caso. Quieren meter a Marta en el cajón».

Sobre Miguel Carcaño, condenado a 21 años de prisión por asesinato, Antonio del Castillo ha señalado que no han tenido contacto reciente con él. La familia de Marta compró el piso del crimen y se lo ofreció a Carcaño en 2021 a cambio de situar el cadáver. Tampoco sirvió de nada. «Sabemos que ha pedido permisos y que se le están denegando. El último ha sido esta semana, que se quería ir a Toledo. Es lo único que sabemos». Carcaño cumple condena en la cárcel de Herrera de La Mancha, en Ciudad Real, donde trabaja como panadero. Está previsto que quede libre en 2030.