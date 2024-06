Absueltos ‘El Cuco’ y su madre de falso testimonio en el juicio de Marta del Castillo

La Audiencia de Sevilla ha absuelto a El Cuco y a su madre, que fueron condenados a dos años de cárcel por falso testimonio durante sus respectivas declaraciones como testigos en el juicio celebrado en 2011 por el asesinato de la joven Marta del Castillo.

En una sentencia fechada el día 25 de junio y notificada este jueves a las partes, el tribunal estima los recursos de apelación presentados por las defensas de Rosalía Inmaculada G. C. y de su hijo, Francisco Javier G. M., y revoca la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 7 que los condenó a dos años de prisión, al pago de una multa de 1.440 euros y a indemnizar de forma conjunta y solidaria a los padres de la joven con un total de 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

El tribunal declara la absolución de El Cuco porque la figura del testigo coimputado «no se encuentra regulada» legalmente y no se han determinado por el Tribunal Supremo las consecuencias de faltar a la verdad en su declaración. También decide absolver a la madre porque «no mintió en cuestiones trascendentales» para la resolución del caso y, además, no fue advertida de la dispensa legal de no contestar a preguntas que pudieran perjudicar a su hijo.

Cabe recordar que El Cuco fue condenado en 2009 por la Jurisdicción del Menor a tres años de internamiento por un delito de encubrimiento en el asesinato de Marta del Castillo. De los cuatro adultos imputados -Samuel Benítez, Miguel Carcaño, su hermano Francisco Javier Delgado y la novia de éste, María García-, tres fueron absueltos y sólo Carcaño fue condenado a 20 años de cárcel por asesinato. Posteriormente, el Tribunal Supremo añadió un año y tres meses más a su pena de prisión por un delito contra la integridad moral a raíz del sufrimiento causado a los padres de la víctima con sus múltiples versiones (hasta siete) sobre la ubicación del cuerpo. Carcaño cumple condena en la cárcel de Herrera de La Mancha, en la provincia de Ciudad Real. Está previsto que quede libre en 2023. El cuerpo de Marta, asesinada en 2009, sigue en paradero desconocido desde entonces.

En las dos sentencias del caso, la del juicio a El Cuco, entonces menor de edad, y la del juicio principal, los tribunales dieron validez a dos verdades diferentes y contradictorias. La segunda concluía que Carcaño hizo desaparecer el cadáver con la ayuda de El Cuco y una tercera persona «desconocida», mientras que la primera ponía nombre y apellidos a este implicado: Francisco Javier Delgado.

Antonio del Castillo, padre de víctima, ha preferido no pronunciarse en caliente y ha convocado a los medios este viernes para valorar la sentencia de la Audiencia: «Buenos días. Después de enterarme que la Audiencia de Sevilla revoca la condena y absuelve a El Cuco y a su madre, mañana a las 11:15 horas daré mi opinión sobre esto en rueda de prensa. Gracias. Antes deseo calmar los nervios y leerla».