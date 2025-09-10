Carcaño, trasladado de prisión: tenía wifi, móvil, tablet y 110 paquetes de tabaco en su celda

Miguel Carcaño, condenado a 21 años y tres meses de prisión por el asesinato en 2009 de la joven sevillana Marta del Castillo, ha sido trasladado de la prisión de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, a la de Archidona, en Málaga, después de que se intervinieran en su celda distintos aparatos electrónicos.

El pasado mes de mayo, Código 10 destapó que a Carcaño se le incautaron «un teléfono móvil, una tablet, un aparato de wifi (un pincho USB con acceso a internet), un teclado de ordenador de goma y 110 cajetillas de tabaco». «Toda la cárcel lo sabe», afirmaba un ex compañero del centro penitenciario, que le acusó también de «trapichear con viagra».

Según la versión del preso, Carcaño disfrutaba de estos privilegios a cambio de favores sexuales a una funcionaria de prisiones que hacía la vista gorda y le avisaba de los registros. «Pasaban una hora hablando en el patio, o en mitad del pasillo, y cuando iba a la panadería (donde trabaja Carcaño) tardaba mucho en salir. Incluso se metía en su chabolo (celda)», relató al citado programa de Cuatro. A Carcaño se le abrió un expediente e ingresó en aislamiento. La funcionaria fue trasladada de módulo.

La familia de Marta del Castillo pidió a la Audiencia de Sevilla que se le embargara la nómina, pero al ser inferior al salario mínimo, el sueldo era imbargable. «Por un lado estoy contenta, porque pedí que lo cambiasen de prisión, porque él se había acomodado mucho a Herrera de la Mancha y disfrutaba de privilegios. De lo que ya no estoy tan contenta es de la nueva prisión a la que lo han mandado, porque más que un castigo parece que le han dado un premio», ha manifestado la madre de Marta, Eva Casanueva, en declaraciones este martes a Código 10.

Conocida como la cárcel palacio, la prisión de Archidona tiene piscina climatizada, gimnasio y pabellón de fútbol sala. «No creo que eso sea requisito para estar en una cárcel. Alucino. Si para enmendar la plana lo mandan a una cárcel mejor… No entiendo. No sé qué es lo que estamos aprendiendo con este sistema», ha lamentado la madre.

Está previsto que Carcaño apure su condena y quede en libertad en mayo de 2030, con 46 años. Habrá pasado más de media vida entre rejas. Todavía no se sabe dónde está el cuerpo de la joven sevillana. Los padres de Marta siempre han apuntado a su hermanastro, Francisco Javier Delgado, como el verdadero autor del crimen. Carcaño también lo hizo en su séptima versión de los hechos, pero la Audiencia de Sevilla ya no le creyó.