Tráiler de ‘El Caballero de los Siete Reinos’: el mundo de Juego de Tronos sigue expandiéndose en HBO Max

A pesar de sus límites geográficos, Poniente sigue expandiéndose de la mano de HBO Max. Primero fue el éxito generacional de Juego de Tronos. Después nos remontamos varios siglos antes de Jon Nieve y compañía para conocer el reinado y las guerras de los Targaryen en La casa del dragón. Ambas presentaban evidentes diferencias, pero compartían en esencia, el amor por las intrigas palaciegas, las traiciones y los personajes oscuros. Sin embargo, el nuevo capítulo en el universo creado por George R.R. Martin supone un cambio de registro evidente para la franquicia y eso es algo que se puede comprobar de inmediato con su primer tráiler: El caballero de los Siete Reinos es una aventura medieval donde encontraremos bastante humor.

Situada 100 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, El caballero de los Siete Reinos parte de la colección homónima de tres cuentos de R.R. Martin (El caballero Errante, La espada Leal y El Caballero Misterioso) y su producción por lo que parece, intentará replicar el formato exitoso de Star Wars con The Mandalorian, donde un guerrero termina formando una inesperada pareja con un escudero o aliado menudo y aparentemente indefenso. Como ya hemos apuntado, El tono del adelanto ha variado y por lo que parece, este podría ser el contenido más familiar de la IP hasta el momento, presentando chistes de humor completamente blanco y ni un derramamiento de sangre. Con un estreno programado para el 2026, se espera que la tercera temporada de La casa del dragón llegue a finales del próximo año o a principios del 2027.

Este invierno, llega la primavera.#ElCaballeroDeLosSieteReinos se estrena en enero, solo en HBO Max. pic.twitter.com/X6MSp83tKo — HBO Max España (@StreamMaxES) October 6, 2025

Tráiler de ‘El Caballero de los Siete Reinos’

A tall tale that became legend. The new #GameOfThrones series, #AKnightoftheSevenKingdoms, premieres January 18 on HBO Max. pic.twitter.com/lMaiTHCv6Y — HBO Max (@hbomax) October 9, 2025

La sinopsis oficial de El Caballero de los Siete Reinos es la siguiente: «Dos héroes improbables vagan por Poniente. Uno es un joven e ingenuo, pero valiente caballero llamado Duncan el Alto (Claffey). El otro es su pequeño escudero, Egg. Ambientada en una época en la que el linaje Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón. aún no ha desaparecido de la memoria viva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas aguardan a este dúo de incomparables amigos».

En el casting, como principales intérpretes tenemos a Peter Claffey, encarnando a Duncan, mientras que Dexter Sol Ansell asume el rol de Egg. Claffey ha aparecido anteriormente en la televisión británica con series como Wreck: Psicopato y Hermanas hasta la muerte y Ansell ha tenido papeles en grandes producciones como Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes y Here (Aquí). El resto del casting se completa con Sam Spruell, Daniel Ings, Bertie Carvel, Finn Bennett, Henry Ashton, Edward Ashley, y Shaun Thomas, entre otros.

¿Cuándo se estrena?

El Caballero de los Siete Reinos llegará a la plataforma de HBO Max el próximo 19 de enero. La primera temporada contará con seis episodios y si la audiencia, reclamo y crítica son positivos le llegarán, al menos otras dos temporadas más con seis capítulos en cada una de ellas. Adaptando de esta forma los tres cuentos publicados.