Segunda temporada de ‘Gen V’: tráiler, reparto y todo lo que sabemos de la serie más brutal de la TV

En pleno detrimento del cine de superhéroes, con Marvel y DC incumpliendo las expectativas económicas de sus últimos blockbusters, no es de extrañar que el subgénero esté dando lo mejor de sí en el ámbito de la sátira y la autoparodia. La propia casa de las ideas fue testigo de ello en Deadpool y Lobezno y en la pequeña pantalla, The Boys presentará su temporada final y una precuela en camino bajo el título de Vought Rising. Pero el material original creado por Erik Kripke regresará al streaming mucho antes, con el inminente estreno de la segunda temporada de Gen V. El celebrado spin-off de la serie de Prime Video está a punto de llegar al terminal y aprovechando la ocasión, en el presente artículo vamos a repasar todo lo que sabemos de esta divertidísima y salvaje historia de superhéroes universitarios.

Para ponernos un poco en contexto, la segunda temporada de Gen V recupera a la mayoría de nuevos personajes que conocimos en el estreno de su primera season, estrenada allá por el 2023. Ambientada en el universo de The Boys, la ficción se centraba en la única universidad de Estados Unidos donde se preparaba a los superhéroes del futuro, compitiendo entre ellos para estar en la lista de diez mejores alumnos y poder formar parte de Los Siete, la élite que parodia La liga de la Justicia y que la multinacional Vought utiliza como arma bélica y reclamo comercial publicitario. La serie derivada, la cual cuenta con la dirección showrunner de los mismos creadores (Evan Goldberg, Craig Rosenberg y el propio Kripke) fue todo un éxito de crítica y publico y ahora, antes de afrontar la recta final de la que a priori será la última temporada de la franquicia principal, Gen V pretende replicar dicho triunfo a través de la conexión argumental entre ambas historias que ya pudimos ver al final de la cuarta temporada de The Boys.

La segunda temporada de ‘Gen V’: estreno

No falta prácticamente nada para que los suscriptores de Prime Video puedan comenzar a ver la segunda temporada de Gen V. Su estreno, está programado para el próximo 17 de septiembre, sirviendo como alivio a la todavía tardía llegada de los nuevos capítulos de The Boys, los cuales no podremos ver hasta bien entrado el 2026.

No because like what IS even happening right now?? pic.twitter.com/eXrDKLhAPE — GEN V (@genv) August 31, 2025

Amazon lanzará los tres primeros episodios ese día y tras ellos, tendremos un nuevo capítulo semanal hasta su conclusión fijada para el 22 de octubre. Es decir, la serie volverá a tener un total de ocho capítulos. El último teaser (adelanto breve) publicado no revela demasiado. Aunque sí que pone de manifiesto que esta siguiente temporada tendrá mucha más acción y que la protagonista será parte fundamental del futuro de los héroes principales de The Boys.

Un reparto marcado por la tragedia

Gen V volverá a tener a Jaz Sinclair como principal protagonista, encarnando a Marie Moreau. También veremos de nuevo a Lizze Broadway en el papel de Emma Meyer a Maddie Phillips como Cate Dunlap y por último, a London Thor, Derek Luh y Asa Germann volviendo a interpretar a los roles de Jordan Li y Sam Riordan, respectivamente.

Pero sobre todo, lo que va a marcar ferozmente la vuelta de la serie será la trágica muerte de Chance Perdomo, el actor que dio vida en la primera temporada a Andre Anderson. Todavía desconocemos cómo harán los guionistas para explicar su ausencia, ya que sabemos por los propios productores que escoger otro actor para interpretar al personaje no pasa por los planes de la ficción, pues como ellos mismos señalaron, “nadie puede reemplazarle”. Funcionando así esta segunda temporada de Gen V como una especie de homenaje para el intérprete.

Entre los nuevos rostros, destacan la presencia de Hamish Linklater, quien interpretará al personaje de Cipher. Después, Marcos Pigossi será el Doctor Edison Cardosa, Clancy Brown encarnará al profesor Brinkerhoff y Patrick Schwarzenegger volverá con algún tipo de aparición en una secuencia sobre el pasado, ya que en la primera temporada fue Luke Riordan, el hermano mayor de Sam.