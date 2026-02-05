La televisión pública vuelve a estar en el ojo del huracán. En un momento donde las autoridades de Protección Civil y los servicios de emergencia insisten por tierra, mar y aire en la importancia de evitar desplazamientos y zonas inundables, RTVE ha hecho precisamente lo contrario.

El programa Malas Lenguas ha indignado a la audiencia al mostrar a una de sus reporteras cubriendo el temporal en la localidad de Grazalema, en Cádiz, con el agua prácticamente por la cintura, una imagen que muchos consideran una irresponsabilidad absoluta.

Un «espectáculo» innecesario bajo la lluvia

La cobertura de las inclemencias meteorológicas siempre es un reto para los medios, pero lo vivido recientemente en RTVE ha cruzado para muchos una línea roja. Mientras los expertos piden a la ciudadanía que no se acerque a cauces de ríos ni camine por zonas anegadas debido al riesgo de corrientes o alcantarillado abierto, el programa Malas Lenguas decidió que su reportera debía estar dentro del agua.

La escena no tardó en hacerse viral, pero no por el valor informativo, sino por el riesgo innecesario al que se expuso a la trabajadora. Con el agua cubriéndole media pierna y dificultando sus movimientos, la periodista intentaba realizar su conexión mientras la audiencia se preguntaba en redes sociales: ¿Era realmente necesario llegar a ese extremo para informar?

Lo que las autoridades te dicen que NO HAGAS JAMÁS. En pleno cauce de agua, calle abajo. Si la fuerza del agua la tira al suelo y hay alcantarilla abierta cercana, se termina todo. PÉSIMO EJEMPLO de @KarCuore emitido en @rtve por #MalasLenguas Realmente LAMENTABLE e INNECESARIO pic.twitter.com/0VHlfejWzS — Dr. Luis (@Dr_Luis) February 4, 2026

Las redes estallan contra la dirección de RTVE

Las críticas no se han hecho esperar. Cientos de usuarios han cargado contra la dirección del programa y de la cadena por fomentar el «periodismo de riesgo» vacío de contenido. El mensaje es claro: si la policía y el 112 piden no salir de casa ni acercarse a las riadas, la televisión de todos no puede dar el ejemplo contrario simplemente por una cuestión de audiencia o estética visual.

«Es vergonzoso que se juegue así con la seguridad de un empleado por un plano televisivo», comentaba un espectador en X.

Esta nueva polémica pone de nuevo en entredicho los protocolos de seguridad de la cadena pública en situaciones de emergencia climática, especialmente cuando se exige a la población una prudencia que la propia televisión parece ignorar.

Yo no me explico como una televisión pública hace semejante SUBNORMALIDAD. Es que de verdad en!!!!!!! Todo lo hacen igual. — Violeta Molina Castr (@MAVIMOCA) February 4, 2026

Me puso muy nerviosa cuando la vi en directo. Dónde está la protección de riesgos laborales? — DoctoraSynth (@DoctoraSynth) February 4, 2026