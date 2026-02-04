Las fuertes lluvias en Andalucía dejan 3.500 desalojados, 300 personas incomunicadas y alerta por los ríos

Miles de vecinos desalojados, cientos incomunicados, decenas de ríos y embalses en riesgo extremo por desbordamiento… Andalucía vive este miércoles una jornada en alerta roja por el temporal extendido por la borrasca Leonardo, que ha obligado también a la Junta a suspender las clases ante la «preocupante» situación, en palabras del consejero Antonio Sanz.

El número de desalojados ya supera los 3.500 y 300 personas se encuentran aisladas en zonas rurales de Ronda (Málaga), debido a la cercanía de las viviendas con el cauce de ríos que han experimentado una gran crecida, al igual que en zonas de Cádiz o Huelva. A ello se suma que algunos vecinos se negaron a abandonar sus casas.

En Sevilla, las autoridades han instado a los vecinos a retirar los muebles de las plantas bajas, debido a la situación del río Guadalquivir, también con niveles de agua preocupantes. La provincia también ha sufrido el corte de carreteras, con 12 vías cerradas al tráfico.

Son los mismos problemas a los que se enfrenta Huelva, donde igualmente se han tenido que cerrar carreteras por la crecida de la marea, mientras que en Granada las intensas lluvias han causado desprendimientos en las calzadas.

La escena en el campo está dominada por las inundaciones, con parcelas anegadas y arroyos con crecidas, junto a caminos intransitables. Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha detallado cuál es la situación superada la mitad de la jornada del miércoles. Sanz ha comunicado que 14 ríos y 10 embalses en toda la comunidad se encuentran en «nivel rojo» por «riesgo extremo» de desbordamientos, y ha especificado también que la cifra de desalojados ha superado los 3.500, cuando a primera hora de la mañana se hablaba de 3.000. Otros 31 están en nivel naranja.

Incidencias en Andalucía por el temporal

El consejero del Gobierno de Juanma Moreno también ha informado de que el Comité de Emergencias se reunirá a las 18:00 horas de este mismo miércoles, y evaluará la situación entonces para decidir si es necesario tomar nuevas medidas, mantener las actuales o relajarlas, además de decidir si, finalmente, este jueves se pueden retomar las clases presenciales en los colegios.

Desde que la llegada de Leonardo, se han registrado más de 660 incidencias, mayoría de ellas en la provincia de Cádiz. Allí, el temporal se ha cebado con Grazalema, donde «la red de saneamiento está provocando que salga el agua en las casas», según Sanz, y se ha procedido al desalojo de 400 personas.