Andalucía suspende las clases por la situación de «máxima gravedad» tras la alerta roja de la AEMET

La Junta de Andalucía ha suspendido las clases presenciales para la jornada de este miércoles 4 de febrero en toda la comunidad, a excepción de Almería, como medida de precaución por la borrasca Leonardo, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) haya decretado la alerta roja por el temporal. El presidente Juanma Moreno ha comunicado la decisión tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias de este martes.

Moreno ha detallado que la actividad lectiva se llevará a cabo en modalidad telemática, para mantener la continuidad educativa mientras perduren las condiciones meteorológicas adversas. Se esperan «lluvias sin precedentes», por lo que la Junta ha solicitado al Gobierno central la preactivación y el posicionamiento de la Unidad Militar de Emergencias (UME), para la contención de balsas mineras y los posibles rescates que hayan que practicar.

Otros mandos políticos también han pedido a los ciudadanos «extremar la precaución», como ha declarado Mari Paz Fernández, alcaldesa de Ronda (Málaga). La primera edil ha calificado «de máxima gravedad» la situación, por la que el comité asesor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía ha decidido enviar el mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de las zonas afectadas por el nivel rojo alrededor de las 20:00 horas de este martes: en toda la comarca de Grazalema y Campo de Gibraltar, Cádiz, Ronda y Jaén.

Según el pronóstico de la AEMET, Leonardo pasará por España como una borrasca de gran impacto que extenderá el temporal atlántico por toda la Península, a excepción del cuadrante nordeste, aunque será Andalucía la más afectada. En algunas zonas de la comunidad autónoma, se podrían superar los 250 litros por metro cuadrado en 24 horas. La borrasca se mantendrá estacionaria al noroeste de la Península hasta el fin de semana.