Lunes negro en las carreteras granadinas. Un brusco descenso de las temperaturas y una intensa nevada han convertido el Puerto de la Mora en una ratonera. Más de 200 vehículos, entre turismos y camiones, permanecen bloqueados en la A-92 debido a la acumulación de nieve en la calzada, lo que ha obligado a las autoridades a interrumpir la circulación totalmente en más de 40 kilómetros de autovía.

La situación en la provincia es crítica. Lo que empezó como una mañana de lluvia se ha transformado, en cuestión de minutos, en un temporal de nieve que ha pillado por sorpresa a cientos de conductores. El Puerto de la Mora, uno de los puntos más conflictivos de la red viaria andaluza cuando llega el frío, ha tenido que ser clausurado por la Guardia Civil de Tráfico ante la imposibilidad de transitar con seguridad.

El corte afecta a la autovía A-92, concretamente desde el kilómetro 241 (Albolote) hasta el 282 (Darro), en ambos sentidos de la marcha. Según informan fuentes de la DGT, la prioridad absoluta en estos momentos es facilitar el trabajo de las máquinas quitanieves, que ya se encuentran en la zona intentando despejar el asfalto. Por ello, se ha pedido a los conductores que todavía pueden moverse que dejen libre el carril izquierdo para no entorpecer el paso de los servicios de emergencia.

Pueblos aislados y rutas alternativas

El caos no se limita solo a la autovía. La nieve ha caído con fuerza por encima de los 1.000 metros, dejando incomunicadas a localidades como Huétor Santillán, donde el transporte público ha sido suspendido y los servicios básicos se han visto alterados. Otros puntos, como El Fargue o el acceso a Sierra Nevada, también presentan serias dificultades.

Para evitar que el colapso vaya a más, Tráfico ha habilitado desvíos alternativos por la A-308 y la A-44, a la altura de Iznalloz. No obstante, las autoridades recomiendan evitar cualquier desplazamiento por la zona de Puerto de la Mora si no es estrictamente necesario, ya que la previsión meteorológica sigue siendo complicada para las próximas horas.

Muchos de los conductores atrapados relatan escenas de desesperación tras horas sin poder avanzar, a la espera de que el operativo de limpieza consiga abrir una vía de paso que permita evacuar el puerto y restablecer, poco a poco, la normalidad en una de las arterias principales de Andalucía.