Fue la sorpresa de los Oscar en 2019 y en horas se despedirá de Netflix: la comedia que gusta a todo el mundo

La historia del cine ha dejado ganadoras del Oscar que no han envejecido demasiado bien. La victoria de Moonlight fue tremendamente polémica en 2017 y en 2022, CODA no ofreció un nivel digno de la estatuilla dorada a la mejor película. Sin embargo, una cosa es la sobreestimación de los académicos en la meca del cine y otra muy distinta, que dicha exageración limite el buen hacer de la misma. Por eso, nuestra recomendación de hoy no es otra que Green Book, la comedia prototipo que enamora a cualquiera espectador y que desgraciadamente, tiene las horas contadas en Netflix.

Cuando se estrenó en 2018, nada hacía presagiar el éxito incontestable de este filme producido por Universal Pictures. Y eso que en realidad contaba con varios elementos de fácil aplauso popular, como son un reparto protagonista con dos estrellas, una historia real y esa amabilidad reconfortante que siempre despierta en el público las amistades improbables. El problema más bien, residía en que detrás de las cámaras se encontraba uno de los hermanos Farrelly. Concretamente Peter, quien junto a su hermano Bobby habían dedicado la mayor parte de su carrera a narrar comedias ligeras que nunca obtuvieron un reconocimiento funcional por parte de la crítica. Ahí están los ejemplos de Dos tontos muy tontos, Yo, yo mismo e Irene o Pegado a ti.

No obstante, el mayor de los Farrelly encontró en Green Book la comodidad de la sonrisa complaciente, ese tipo de sentimiento en el que el ritmo cardiaco se sincroniza con la emoción y despierta el que quizás fuese hasta este momento, la comfort movie por excelencia dentro del catálogo de Netflix.

‘Green Book’ tiene las horas contadas en Netflix

La cinta está contextualizada a principios de los 60, durante la época de la segregación racial de los Estados Unidos. En ella se nos presenta a Tony Lip (Viggo Mortensen), un tosco italoamericano que es contratado como chófer por un gran pianista afroamericano llamado Don Shirley (Mahershala Ali). Los dos, pertenecientes a mundos completamente opuestos, darán una gira de conciertos por el Sur de Estados Unidos, donde Tony deberá atender a los lugares que aparecen en «el libro verde», una guía que indicaba en qué sitios los negros eran bien recibidos por la comunidad. Haciendo frente a los prejuicios y al racismo, ambos deberán dejar de lado sus diferencias para poder terminar su viaje por carretera.

Green Book dejará de estar disponible en Netflix a partir del próximo día 6 de noviembre y lo peor es que por el momento, no está en ningún catálogo de otras opciones de vídeo bajo demanda. Más allá del alquiler o compra vía Amazon o Rakuten TV. El resto del elenco se configura con Iqbal Theba, Linda Cardellini, Ricky Muse, David Kallaway y Montrel Miller.

¿Una campeona «injusta» en los Oscar?

Al igual que Crash o Titanic, Green Book no tuvo la culpa de ser la opción cómoda y «buenrollera» que terminó convenciendo a los académicos. Sobre ella pesa la injusticia recaída sobre la Roma de Alfonso Cuarón o también, sobre la singular La favorita de Yorgos Lanthimos.

Circulando entre clichés, no se le puede negar al trabajo de Farrely la mesura para no caer en la complacencia. Entre otras cosas porque en su visionado, uno no puede evitar advertir el haber recorrido ya esa senda en varias ocasiones. Pero incluso bajo ese prisma un tanto naíf, este viaje no es por ello menos placentero.