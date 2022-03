Comienza una semana lluviosa del 21 al 27 de marzo cargada de numerosos estrenos de series en las plataformas de streaming. Estrenos tan esperados como la segunda temporada de Los Bridgerton, la última de This is Us, Ártico, Paralelos desconocidos, Screw, Justice o Pachinko, entre otras.

Lunes, 21 de marzo

Ártico

Cosmo estrena esta serie el 21 de marzo ambientada en los paisajes helados de Laponia. Esta serie finlandesa cuenta como Nina Kautsalo (Lina Kuustonen) una oficial de policía de la zona, encuentra a una prostituta moribunda y encadenada en una vieja cabaña en medio de la nada. La investigación de la policía cambia radicalmente cuando se descubre un virus mortal en la sangre de la prostituta.

Martes, 22 de marzo

Screw

Filmin estrena esta serie del creador de The Victim y guionista de Killing Eve. Un drama carcelario contado desde el punto de vista de los que trabajan en la prisión de hombres de Long Marsh. Una serie líder de audiencia en Reino Unido protagonizada por Leigh Henry que es la oficial a cargo de la prisión de hombres de Long Marsh. Haría cualquier cosa por sus reclusos, pero esconde un terrible secreto que podría costarle el trabajo, e incluso la libertad.

Miércoles, 23 de marzo

This is Us Temporada 6 y última

Disney+ y Amazon Prime Video estrena la última temporada de esta emotiva serie que cuenta la vida de la familia Pearson a lo largo de varias décadas. Las plataformas Disney+ y Amazon Prime Video emitirán cada semana un episodio de la última temporada.

Paralelos desconocidos

Disney+ estrena esta serie protagonizada por cuatro amigos del colegio, Sam, Bilal, Romane y Victor, que viven en un tranquilo pueblo de las montañas. Un suceso misterioso cambia las reglas del universo y hace que el presente, el futuro y distintos multiversos se fusionan. Separan a los adolescentes y los envían a distintos mundos paralelos y a distintas líneas temporales. Los protagonistas de la serie intentarán descubrir qué ha pasado.

No fue mi culpa

Disney+ estrena esta serie protagonizada por Mariana, una mujer que debe enfrentar la peor tragedia de su vida cuando su hermana menor, Lily, desaparece misteriosamente. Dos años más tarde, encuentran su cadáver y decide descubrir la verdad y al culpable.

Jueves, 24 de marzo

Starstruck Temporada 2

HBO Max estrena la segunda temporada de esta serie protagonizada por Rosa, una joven vive en Londres, tiene dos trabajos con poco futuro y que una mañana se despierta después de haberse acostado con una estrella de cine.

Viernes, 25 de marzo

Los Bridgerton Temporada 2

Por fin Netflix estrena la segunda temporada de esta serie romántica de época de Shonda Land. La primera temporada fue una de las series más vistas de la plataforma de streaming. Los protagonistas de esta segunda temporada son Anthony el hermano mayor de Los Bridgerton al que da vida Jonathan Bailey y Kate Sharma, papel que interpreta Simone Ashley.

Justicia

Filmin estrena este drama que cuenta la historia de la madre que luchó durante 25 años por conocer la verdad sobre el desastre del estadio de Hillsborough. En ese suceso su hijo de 15 años fue asesinado junto a otros 96 seguidores del Liverpool en 1989. Anne Williams (Maxine Peake) luchará para conocer la verdad y hacer justicia.

The Wagner Method

Cosmo On estrena esta serie protagonizada por César Wagner, un policía obsesivo e hipocondriaco que es trasladado a Estrasburgo su ciudad natal. Como nuevo capitán de policía tratará de imponerse dentro de su brigada con el apoyo de la caprichosa y desinhibida forense Élise Beaumont.

Pachinko

Apple TV+ estrena esta serie basada en la conocido novela de Min Jin Lee. Cuenta la historia de cuatro generaciones de una familia de inmigrantes coreanos. Una historia de guerra y paz, amor y ajuste de cuentas.