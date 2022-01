‘This is us’ es una de las series que más han dado que hablar en los últimos años. La ficción estadounidense de la NBC, se ha convertido en la serie más vista de Estados Unidos, cogiendo el relevo de ‘Modern Family’, tras haber conquistado a los estadounidenses con su historia, tan real como la vida misma.

Aunque la espera ha sido larga pero por fin, la quinta temporada de ‘This is us’ llega a España. Dos años después de su grabación, justo antes del inicio de la pandemia del Coronavirus, motivo por el cual el rodaje se vio retrasado, finalmente ya está aquí la esperada nueva temporada de la exitosa serie de Amazon Prime Vídeo.

‘This is us’ vuelve a España con una nueva temporada, cuyos episodios volverán a poner las emociones a flor de piel, como ya ocurrió con sus anteriores temporadas. Y es que no es de extrañar que se haya convertido en la serie más vista en Estados Unidos, y en una de las más vistas a nivel global.

cositas que se vienen a la T5 de This Is Us:

los big three cumplen 40 años

Milo Ventimiglia un episodio

tratará el Covid

ya os la podéis ver entera pic.twitter.com/16PaxCWVP2

