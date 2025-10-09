‘Barbie Gaza’ cuando le preguntan si Hamás es un grupo terrorista: «Habíamos pactado no tratar eso»

Sigue la gira televisiva de Hanan Alcalde, conocida como Barbie Gaza. La activista que viajaba en la flotilla pro-Hamás ha concedido varias entrevistas tras regresar a España después de que Israel interceptara el barco en el que viajaba.

En una de las entrevistas no ha querido responder a si considera a Hamás un grupo terrorista. «Nos vamos siempre a la misma pregunta, que habíamos acordado que no íbamos a tratar. Hay que cumplir también el código ideológico y cumplir los pactos», ha señalado al respecto.

Los hechos ocurrieron este miércoles, 8 de octubre, en el programa Código 10, cuando David Alemán le preguntó si consideraba a Hamás un grupo terrorista.

‘Barbie Gaza’ veta preguntas

Parece ser que Barbie Gaza, gran defensora de los derechos humanos, no está muy a favor de la libertad de prensa, puesto que veta preguntas en las entrevistas.

La tensión en el programa del miércoles fue a más cuando una de las colaboradoras del programa le dijo «estás aquí para contestar», a lo que ella contestó: «Yo vengo por humanidad. A mí no me paga nadie, esa es la diferencia entre tú y yo».

Nuevo enfrentamiento con Nacho Abad

El pasado lunes ya se vivió un enfrentamiento entre Hanan Alcalde y Nacho Abad en el plató de En boca de todos, algo que se volvió a repetir el miércoles en Código 10.

«Preguntar no es violencia, el día en que hacer una pregunta es violencia se acabará la democracia», le trasladó el periodista tras mostrar la activista su «alucine» por preguntarle sobre Hamás y la presunta inclusión de «etarras» dentro de la Flotilla rumbo a Gaza.

«¿Y esa gente estaba reinsertada?», le cuestionó Hanan Alcalde a Abad. «No coincidimos en lo que pensamos», apostilló el otro. «Si consideras a las fuerzas de ocupación terroristas estás libre de sionismo», le añadió la activista. «No me vas a juzgar», le lanzó por su parte Nacho Abad.