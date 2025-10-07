Mariló Montero descoloca a ‘Barbie Gaza’ en directo: «Pero, ¿quién mató a quién el 7 de octubre?»

Hanan Alcalde, conocida como Barbie Gaza, lleva un par de días haciendo su propia gira televisiva y sentándose en todos los programas de televisión posibles. La activista que que fue detenida por el Gobierno israelí junto al resto de la tripulación de Flotilla Global Sumud, ha acudido a Espejo público este martes 7 de octubre, el mismo día que se cumplen dos años del ataque de Hamás contra Israel en el que murieron 1.200 personas y 250 fueron secuestradas. Mariló Montero, colaboradora del programa de Anatena 3 se ha enfrentado a Hanan recordándole cosas tales como: «Usted dijo que esas violaciones no se habían producido por parte de Hamás y que había chicas que se habían sentido ofendidas porque no las habían secuestrado». La activista ha respondido con que todo eso son «bulos».

Hanan Alcalde ya está en España después de aterrizar el pasado domingo en Madrid junto a un grupo de 21 personas de la Flotilla Global Sumud después de haber sido liberada tras haber sido detenida por el Gobierno israelí. Desde el mismo lunes, la conocida como Barbie Gaza ha estado en varios programas de televisión contando su experiencia. El martes 7 de octubre se sentó en Espejo Publico (Antena 3).

En el plató del programa presentado por Susanna Griso, estaba la colaboradora Mariló Montero, quien le ha dicho a Hanan Alcalde: «Dijo usted que negaba los crímenes de Hamás del 7 de octubre de hace dos años, en el que se asesinaron a 1.200 personas». La invistada ha contestado que ella “jamás ha dicho eso”. «Usted llegó a decirlo. Está textualizado. Yo lo escuché», ha exclamado Montero ante lo cual, Barbie Gaza ha pedido al programa que muestre algún vídeo en el que ella haya afirmado tal cosa.

Pero Montero ha vuelto al ataque y le ha recordado a Alcalde lo que dijo sobre las violaciones a mujeres israelís por parte de Hamás: «Usted dijo que esas violaciones no se habían producido por parte de Hamás y que había chicas que se habían sentido ofendidas porque no las habían secuestrado».

Hanan ha vuelto ha explotar, alegando que: «Eso es totalmente mentira. Estás manipulando mis palabras. Hay que tener cierto rigor periodístico y traducir lo que he dicho. Estás preguntándome en base a bulos. No puedo negar la muerte de personas que hubo en un festival, también en un fuego cruzado. Muchas de ellas fueron víctimas de los propios israelíes en torno a una directiva llamada Aníbal que, para que no haya cautivos, disparaban a diestro y siniestro contra todos».

Montero ha seguido insistiendo y ha preguntado: «Pero, ¿quién mató a quién el 7 de octubre?». Ante ésto, la activista, acorralada, ha contestado: «Lo que digo es que hay que examinar el tema de las violaciones en un contexto de genocidio. Es verdad que, en contextos de guerra, siempre se han utilizado nuestros cuerpos. Y claro que puede haberlas, pero no creo en el relato sionista, que utiliza el bulo y la propaganda para justificar o hacer un blanqueamiento».

Montero no ha querido ceder y ha continuado preguntando: «¿Cuál es el bulo del 7 de octubre?». Aquí, Barbie Gaza ha explotado: «¡El bulo es que son capaces de mentir con el tema de las violaciones!».