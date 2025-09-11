El nuevo mensaje de WhatsApp que está haciendo saltar las alarmas entre los usuarios: qué es y cómo debes actuar

WhatsApp está mandando a los teléfonos móviles de sus usuarios un mensaje que ha revolucionado el panorama. Desde Meta han querido promocionar en las últimas semanas un nuevo código QR para un mejor acceso a las conversaciones grupales y por ello ha disparado millones de mensajes que se han colado en las conversaciones personales de las personas que manejan esta aplicación diariamente. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el sorprendente mensaje que está mandando WhatsApp.

WhatsApp se ha convertido en una aplicación imprescindible en el día a día de miles de millones de personas repartidas en todo el mundo. Este servicio de mensajería gratuito, propiedad de Meta, anunció el pasado 2020 que era utilizado diariamente por 2.000 millones de personas. El pasado mes de mayo, Mark Zuckerberg anunció en la presentación de los datos económicos de la compañía que a día de hoy esta aplicación la utilizan 3.000 millones de personas al día en todo el mundo. Es decir, cuatro de cada 10 personas en todo el planeta utilizan WhatsApp hoy en día.

Esta aplicación lleva en el foco de la polémica desde que el pasado mes de marzo instaló de forma automática la inteligencia artificial en los dispositivos móviles de los ciudadanos de la Unión Europea. Después de unos primeros meses de ensayo y error en Estados Unidos, hace unos meses desembarcó en Europa entre un mar de polémicas por la privacidad y la forma de tratar los datos personales de los usuarios.

Sobre la influencia de la IA de los usuarios de WhatsApp también opinaron desde la empresa de Mark Zuckerberg. «Vemos que la gente interactúa con Meta AI desde diferentes puntos de acceso. WhatsApp sigue siendo el sistema con mayor uso de Meta AI en nuestra familia de aplicaciones», informaron desde la empresa que también posee otros gigantes como Facebook o Instagram, que recientemente también han hecho su apuesta por la inteligencia artificial.

El mensaje viral de WhatsApp

WhatsApp ahora es noticia por un mensaje que está mandando a sus millones de usuarios, vendiendo su nuevo producto estrella: un código QR que te permite acceder de forma rápida y sencilla a una conversación grupal. Una de las grandes bondades de esta aplicación y por la que es utilizada por millones de personas en todo el mundo es por innovar en su día y apostar por los grupos colectivos para que las personas puedan interactuar con sus amigos, familiares o compañeros de trabajo.

Por ello ahora ha querido mandar un mensaje de la promoción de un nuevo servicio que permitirá a los usuarios de WhatsApp acceder a una conversación grupal por la vía rápida. Esto dice el mensaje que están enviando desde Meta en las últimas semanas. «Invita a personas a los grupos rápidamente. Comparte un enlace o código QR para añadir miembros a un grupo de forma fácil y rápida. Si eres admin de un grupo, toca el nombre del grupo en el chat grupal para seleccionar la opción Invitar a través del enlace del grupo», dice.

Este mensaje, que está siendo enviado por WhatsApp, aparecerá directamente entre tus conversaciones privadas y lo podrás eliminar o simplemente archivar la conversación. Así que queda desvelada esta incógnita del mensaje que está enviado por WhatsApp a los teléfonos móviles de sus 3.000 millones de usuarios repartidos en todo el mundo. En España, llegará a alrededor de los 30 millones de usuarios que la compañía tiene en nuestro país, que equivale a más de un 90% de las personas que tienen acceso a internet.