El truco para saber si un contacto te ha bloqueado de WhatsApp, según los expertos: no falla

Este truco de los expertos no falla

Sabrás si un contacto te ha bloqueado

WhatsApp nos da la posibilidad de bloquear a esa persona con la que no queremos hablar. Un extra que en la vida real puede ser más complicado de poner en práctica, aunque sin duda alguna, se acabará convirtiendo en un plus de buenas sensaciones.

Bloquear a un contacto

Toca el ícono > Ajustes.

Toca Privacidad > Contactos bloqueados o Privacidad > Contactos > Contactos bloqueados.

Toca el ícono .

Busca o selecciona el contacto que quieras bloquear.

Desde una notificación de WhatsApp en la pantalla de bloqueo, sigue estos pasos:

Toca el ícono en la notificación de WhatsApp para ver más información.

Toca Bloquear.

Si también quieres reportar al contacto, marca la casilla junto a Reportar.

Toca Bloquear.

Otras maneras de bloquear a un contacto:

En la lista de chats, abre la conversación con el contacto.

Toca el ícono > Más > Bloquear > Bloquear. Si no deseas reportar a la persona que estás bloqueando, desmarca la casilla junto a Reportar a WhatsApp.

Si el contacto es una empresa, abre el chat con ella. Toca la información de contacto de la empresa > Bloquear. Selecciona el motivo del bloqueo y toca Bloquear.

De esta forma podremos bloquear a alguien, pero para saber si nos ha bloqueado, hay un truco infalible que nunca falla. Quizás sabremos que ese mensaje que estábamos esperando desde hace tiempo, realmente nunca va a llegar a la velocidad que lo esperaríamos.

Es tan fácil como enviar un mensaje de prueba, un simple ‘hola’ nos sirve. Sólo debemos comprobar la manera en la que se envía, si vemos que se carga a la web sin necesidad de nada más que mostrar ese detalle que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días.

Llega un giro radical que puede convertirse en la forma de saber si nos han bloqueado o no, esa persona, nunca recibirá un mensaje que quizás hasta ahora esperamos que recibiéramos de forma muy especial. Por lo que, tenemos que empezar a poner en práctica algunos elementos que serán claves en este momento, es algo que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en consideración.