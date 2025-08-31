El truco para ocultar conversaciones de WhatsApp sin borrarlas

A todos nos pasa, tener conversaciones que preferimos no tener a la vista, ya sea por cuestiones de trabajo, personales o simplemente porque no queremos que alguien cotillee si tiene acceso al móvil. Lo bueno es que WhatsApp ofrece una herramienta sencilla para mantener esos chats ocultos sin perder su contenido. Ocultar conversaciones de WhatsApp es posible gracias a la función de archivar chats. Esta opción, disponible tanto en iPhone como en Android, permite apartar conversaciones individuales o de grupo a una sección separada de la bandeja principal. De este modo, los mensajes no desaparecen ni se borran, sino que quedan guardados de forma segura y accesible cuando quieras recuperarlos.

Cómo archivar conversaciones en WhatsApp

El proceso para ocultar conversaciones de WhatsApp es muy rápido. En iPhone, basta con deslizar un chat hacia la izquierda y pulsar en “Archivar”. En Android, hay que mantener presionado sobre la conversación y tocar el icono de archivar que aparece en la parte superior. A partir de ese momento, la conversación pasa a la carpeta de archivados, situada al final de la lista de chats.

La ventaja es que no importa si más adelante quieres devolverla a su posición original, con un simple toque puedes desarchivarla y volverá a estar en la pantalla principal como si nunca se hubiera movido.

Que no te interrumpan los mensajes

Una de las novedades más interesantes es que ahora los chats archivados no se desarchivan automáticamente cuando recibes un nuevo mensaje, a menos que decidas lo contrario. Esto significa que, incluso aunque alguien escriba en ese chat, permanecerá oculto y en silencio, sin notificaciones ni interrupciones, salvo que entres a leerlo. Es un detalle que aporta mucha tranquilidad, sobre todo si hablamos de grupos muy activos o conversaciones que prefieres consultar solo cuando te apetezca.

Diferencia entre archivar y borrar

Conviene no confundir esta opción con la de eliminar un chat. Cuando borras una conversación, todo su contenido desaparece de tu móvil y no se puede recuperar salvo que hayas hecho una copia de seguridad. En cambio, al archivar no pierdes nada, simplemente desplazas la conversación a otro lugar para mantener tu bandeja más limpia y ordenada.

Una herramienta útil que pocos aprovechan

En un momento en que pasamos buena parte de nuestro día en WhatsApp, funciones como la de archivar se convierten en pequeñas aliadas para gestionar mejor nuestro tiempo y nuestra privacidad. No solo ayudan a reducir la saturación de chats activos, sino que también dan un extra de discreción cuando compartes el móvil o lo dejas desbloqueado a la vista de otros.

Se trata de un truco sencillo y accesible para todos los usuarios, pero que sorprendentemente muchos desconocen. Y lo cierto es que puede marcar la diferencia entre tener una aplicación caótica o una perfectamente organizada y adaptada a tus necesidades. No lo olvides, ocultar conversaciones de WhatsApp solo está a un deslizamiento de distancia.