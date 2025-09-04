Ni la radio ni un tocadiscos: el aparato que conservas en casa por el que te pueden dar un pastizal

Hay un aparato que quizá tienes en casa y no sabes que vale una buena cantidad de dinero. No es ni una radio, ni un tocadisco antiguo, ni siquiera una consola de hace años: son los casetes antiguos que en estos últimos años se han revalorizado de forma exponencial. En algunas páginas de segunda mano se pagan grandes cantidades por estas reliquias que hace tres décadas eran indispensables en la vida de la gente. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre un aparato que antaño era vital en la casa de todos los españoles.

Los avances tecnológicos avanzan a pasos agigantados, pero siempre habrá lugar para lo antiguo. El pasado siempre vuelve y esto se evidencia con los famosos casetes que han formado parte de generaciones y generaciones de españoles. Y es que, ¿quién no recuerda un viaje en coche con la música del momento sonando en la radiocasete del coche? Esto hoy en día parece antiguo debido a los servicios de streaming predominantes como Spotify o Apple Music o la tradicional radio que suena en los vehículos.

El Spotify de hace 30 años eran los casetes que hoy se venden por cientos de euros en distintas páginas de segunda mano. Las nuevas tecnologías también han hecho que existan numerosas páginas de venta de productos a través de la red. A diferencia de años anteriores, hoy es posible comprar cualquier reliquia del otro lado del mundo y estará en tu casa en cuestión de días. Esto ha hecho que aparatos que puedes conservar en casa tengan ahora un gran valor, como los casetes antiguos.

El aparato en casa que vale un pastizal

El aparato que puedes tener en casa y que ahora vale un pastizal son los casetes antiguos y, si es de un grupo importante, aún más. Por ejemplo, en la página de subastas eBay puedes encontrar un casete del grupo TATU por más de 200 euros. Ni que decir tiene que esto se trata de un material de coleccionista y el precio final puede incluso superar estos dígitos.

Estos precios pueden ir al alza si se trata de grandes grupos que han hecho historia de la música, como puede ser Iron Maiden. Si tienes el casete de su 40 aniversario, también puedes llevarte un pastizal con su venta a través de internet. Los casetes de Linkin Park también están muy valorados y también los de Bob Marley, que siempre han sido un clásico de este aparato de reproducción que en su día pereció en detrimento de los tradicionales CD. Estos sucumbieron ante los MP3 y MP4 y estos dispositivos desaparecieron con los servicios de streaming musical que hoy en día pueden sonar a través de un smartphone.

Volviendo a los casetes, en las páginas de segunda mano de internet también son tendencia los de Pink Floyd o Madonna, con el clásico «The Madonna Collection», que salió a la venta en 1987. El precio de estas joyas también dependerá del estado de conservación del casete, ya que valdrá más si la carcasa está perfectamente conservada, al igual que la cinta. Aun así, más que por la buena calidad del sonido al reproducirlo, este aparato que puede que tengas en casa tiene valor por su mística.