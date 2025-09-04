Jueces y fiscales piden a García Ortiz que no vaya a la apertura del Año Judicial «por respeto al Rey»

Las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales piden a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado imputado por revelación de secretos, que no acuda al acto de apertura del Año Judicial que se celebra este viernes «por respeto» al Rey Felipe VI, que lo presidirá con la presencia de Isabel Perelló, presidenta del Congreso General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo.

Dos asociaciones, las principales, de magistrados y fiscales, y una tercera sólo de fiscales, han solicitado este jueves a García Ortiz que «se abstenga de asistir» a través de un comunicado conjunto firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

«Queremos solicitar al fiscal general del Estado que, por respeto a Su Majestad el Rey y a quienes integramos las carreras judicial y fiscal se abstenga de asistir al acto solemne de apertura del Año Judicial», han indicado en su escrito, rechazando que García Ortiz acusa al evento que tendrá lugar este viernes.

Las asociaciones esgrimen que sentar junto al Rey y ante el Poder Judicial a una persona que está procesada y contra la que «con toda probabilidad» se abrirá juicio oral «es un hecho insólito» que constituye «un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio Jefe del Estado», minando así «la credibilidad de la Justicia» y afectando «a todos los jueces, magistrados y fiscales».

Después de afirmar que respetan «la presunción de inocencia» de fiscal general del Estado, que «será debidamente amparado ante los tribunales», han recalcado que «el respeto a las instituciones y a lo que representan están por encima» de «los intereses particulares de quienes somos servidores públicos».

Feijóo no asistirá

Alberto Núñez Feijóo, presidente y líder del Partido Popular, no acudirá al acto de apertura del Año Judicial. Desde el entorno del líder del PP han justificado que su ausencia se debe a la coincidencia del acto con el que celebra el inicio del curso político del partido en la Comunidad de Madrid en Arganda del Rey, en el que estarán presentes tanto la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

«El PP, por supuesto, profesa el mayor de los respetos hacia el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo», han expresado fuentes populares a OKDIARIO. «El mismo que tiene hacia la Corona en general y hacia Su Majestad el Rey en particular», han asegurado.

Pero desde el partido han expresado su malestar ante el hecho de que el Gobierno vaya a someter al jefe del Estado «a la tensión institucional» de compartir acto con un fiscal general del Estado en una complicada situación procesal. Algo que, a su juicio, «sería fácilmente evitable si Pedro Sánchez forzara su renuncia de manera inmediata».