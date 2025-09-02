Todas las asociaciones judiciales estallan contra Sánchez por su ataque a los jueces: «Estrategia dañina»

Las asociaciones judiciales rechazan al unísono las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la entrevista concedida a La 1 y que se emitió en el Telediario 2 de la cadena pública el lunes. En la misma, Sánchez atacó a los magistrados asegurando que «hay jueces haciendo política» y las asociaciones afirman que se trata de una «estrategia política dañina» e «irresponsable».

Sánchez acusó a los jueces en la entrevista con Pepa Bueno en TVE, en referencia a los casos de corrupción por los que están investigados su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez. A ello, María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, lamenta que el presidente del Gobierno «no conoce el respeto al Poder Judicial que es básico en un Estado de derecho».

Además, ha recordado que las críticas al Poder Judicial «son evidentes desde hace mucho tiempo» y que Sánchez «está gobernando con los votos de Junts fruto de un pacto en el que se habla de lawfare».

Por su parte, desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria han manifestado, en reacción a las palabras de Pedro Sánchez, que «los jueces cumplen con la ley, trabajan con profesionalidad y en defensa de los derechos de los ciudadanos». Asimismo, en un comunicado estiman que «no es aceptable cuestionar la integridad de todo un poder del Estado». «El Estado de derecho se sustenta en el respeto a la independencia judicial», completan.

Edmundo Rodríguez, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), también se ha pronunciado en representación de su asociación, indicando que que quizá no le correspondía al presidente del Gobierno realizar esas manifestaciones. Además, ha advertido de que «se está tratando de instrumentalizar la justicia por motivos políticos» y que existe «una judicialización de la actividad política que hace que los tribunales tengan que ser rigurosos para que no se instrumentalice el Poder Judicial en casos determinados».

El presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, pide «dejar a los jueces trabajar en paz» y califica de «muy graves» las declaraciones de Sánchez en TVE. Las mismas, dice, recuerdan a «manifestaciones populistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra jueces que le molestan». Portillo asegura que «es irresponsable lanzar ese mensaje deslegitimidador de que hay jueces que no son independientes» y supone «una estrategia política dañiña» cuando lo que a su juicio debió transmitir el presidente del Gobierno es «confianza en el Poder Judicial».

Sánchez en TVE

En la entrevista en TVE, además de atacar a los jueces, Pedro Sánchez se rió de las imputaciones de su mujer, Begoña Gómez, investigada en la actualidad por cinco delitos. El presidente del Gobierno ironizó ante la pregunta de Pepa Bueno y dijo que ya no sabe «ni cuántas imputaciones llevamos» en referencia a los delitos de tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación de caudales públicos.

Sánchez dejó más titulares dentro de una entrevista que si bien adquirió una buena audiencia, fue incapaz de superar al programa estrella de la franja, El Hormiguero, que barrió al Telediario 2 con unos datos de 21,1%, el mejor arranque de su historia, ante la audiencia del 18,4% con 1.487.000 espectadores de la aparición del jefe del Ejecutivo en la TV pública.