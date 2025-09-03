Feijóo no acudirá al acto de apertura del Año Judicial con el fiscal general imputado

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no acudirá a la apertura del año judicial. Al acto que tendrá lugar este viernes y que estará presidido por Felipe VI, acudirá también el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en plena polémica por su imputación por la comisión de un delito de revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Desde el Grupo Popular en el Senado, su portavoz Alicia García ha calificado este miércoles como de una «anomalía democrática», que el jefe del Ministerio Público comparta tribuna con el Jefe del Estado. A su juicio, «no es normal» que acuda al acto de apertura de los jueces y fiscales «a las puertas» de sentarse en el banquillo en calidad de procesado.

