Sánchez vuelve a cargar contra los jueces en una entrevista en ‘The Guardian’: «Están haciendo política»

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha concedido su segunda entrevista en este inicio de curso político y tras la charla con Pepa Bueno en el Telediario 2 de La 1 se ha sometido a las preguntas del medio británico The Guardian, de ideología de centro izquierda. Sánchez ha insistido en su ataque a los jueces, sobre los que dice que «es una realidad» que están «haciendo política».

La entrevista a Sánchez se ha publicado este martes, con motivo de la visita al Reino Unido donde se citará con el primer ministro británico, Keir Starmer, con el objetivo de tejer alianzas económicas y ratificar el acuerdo sobre Gibraltar. El presidente del Gobierno español, que llevaba un año sin conceder una entrevista a los medios, lo hace con un tabloide foráneo afín ideológicamente pero que en su portada el pasado mes de junio destacó las «acusaciones de corrupción» contra el Ejecutivo presidido por el líder del PSOE.

Sánchez se niega a dimitir porque «el proyecto político es más amplio» y por ello quiere seguir adelante en una legislatura manchada de forma inevitable por la corrupción y por no contar con los Presupuestos Generales del Estado aprobados desde 2023. Pese a ello, el jefe del Ejecutivo asegura en el Reino Unido que España está en «el rumbo correcto» desde que él ascendiera a la presidencia del Gobierno y que no es algo «abstracto».

El «rumbo correcto» considerado por Sánchez incluye el procesamiento del fiscal general del Estado por primera vez en la democracia, los cinco delitos por los que está imputada su mujer, Begoña Gómez, la investigación sobre su hermano David Sánchez o el encarcelamiento de Santos Cerdán, quien fuera su mano derecha en el PSOE hasta su ingreso en prisión.

«Claro que estos escándalos de corrupción nos costaron mucho aceptarlos, pero el proyecto político es más amplio, y creo que el mensaje más importante que quiero transmitir a mis ciudadanos es que el rumbo del país que iniciamos hace siete años es el correcto y no es abstracto», ha explicado Pedro Sánchez a The Guardian sobre estos asuntos, sin hacer mención alguna al inicialmente denominado caso Koldo que implica a sus dos ex secretarios de Organización, José Luis Ábalos y el mencionado Cerdán.

Sobre los jueces, Sánchez no ha dudado en seguir con la misma línea de ataque a los magistrados que ya expuso en TVE. «La gran mayoría de los jueces en España cumplen con sus obligaciones y hacen su trabajo, pero hay algunos jueces que están haciendo política, y esa es una realidad a la que nos enfrentamos no solo en España, sino también en muchas otras democracias», ha afirmado.