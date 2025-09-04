El Rey con la libertad de prensa, Irene con la cheka

Irene Montero se ha puesto como la niña de El Exorcista al ver que Felipe VI recibía en la Zarzuela a una delegación de OKDIARIO. «El Rey es el jefe de las cloacas del Estado. La monarquía es un problema para la democracia y para España», ha vomitado en X. Qué curioso que precisamente ese Rey —al que antes de que te sacaran en Vanity Fair y te regalaran un ministerio gritabas «¡Los borbones a los tiburones!»— haya tenido el descaro de felicitar a un medio de comunicación por su décimo aniversario. Un medio que se atrevió a denunciar todos vuestros trapicheos con Irán y Venezuela mientras el PP os alquilaba los platos de televisión como si fueran un Airbnb.

Entiendo perfectamente que no te caigamos simpáticos. A fin de cuentas, fuimos quienes sacamos a la luz el casoplón de Galapagar de más de un millón de euros que os comprasteis después de que tu parejita dijera aquello tan bonito de que no se iba a mover de su «humilde pisito» de Vallecas. Pero comprende que nuestro compromiso es con los españoles, no con los sátrapas caribeños a los que tanto veneras. (Otro día te cuento cómo tu amiga Cristina Kirchner mandó amenazar a los hijos del empresario Daniel Haddad para venderles C5N. Así os las gastáis).

El Rey ha tenido la grandeza de recibir en la Zarzuela a un medio que no es monárquico y que incluso ha sido muy crítico con su padre. ¿Sabes por qué? Porque para él lo que prima es la libertad de prensa como pilar fundamental de la democracia. Valores que brillan por su ausencia en las dictaduras que tanto te entusiasman, donde a los disidentes los secuestran, torturan y asesinan en las chekas de Caracas. Relájate, hija. A nosotros nos da audiencia un Rey ejemplar. A ti te la da un terrorista como Otegi.