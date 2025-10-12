Paletos sin repercusión

Juan R. Gil, columnista del Levante-EMV, ha dedicado su último artículo a despotricar contra el president Carlos Mazón por conceder una entrevista «a un medio mercenario de Madrid sin repercusión alguna en la Comunidad que gobierna». Ese «medio mercenario» es OKDIARIO. Y sí, venimos desde Madrid pero no a robar exclusivas, sino a contar lo que otros callan.

Porque mientras Gil y otros colegas se dedicaban a la campaña de linchamiento mediático contra Carlos Mazón por la comida en El Ventorro —que siendo grave, tampoco explica la tragedia—, este humilde medio fue el que publicó en exclusiva los audios de la AEMET que demostraban que para el Gobierno de España aquello no era para tanto y que iba a ser una gota fría más.

Nosotros destapamos que el ministerio de Teresa Ribera no vio venir la riada del barranco del Poyo que se llevó por delante a casi 200 valencianos. Nosotros publicamos el vídeo que demuestra que Paiporta estaba completamente anegada antes de que la Confederación Hidrográfica del Júcar se dignara a enviar el famoso email avisando de la crecida del Poyo. Sí, leyó bien: primero se ahogó la gente, después llegó el aviso. Para entonces la que era máxima responsable de Transición Ecológica ya estaba haciendo las maletas rumbo a Bruselas mientras se gestaba la catástrofe. Pero ellos seguían con la matraca de El Ventorro.

OKDIARIO no recibe millones de euros en subvenciones públicas a cambio de estar callados como otros. No dependemos de la benevolencia del poder para subsistir. Por eso podemos permitirnos el lujo de incomodar. Y por eso al señor Gil le molesta tanto que Mazón nos concediera esa entrevista y utiliza para atacarnos ese oxímoron de «medio mercenario sin repercusión». O una cosa o la otra, señor Gil, las dos no pueden ir juntas.

La queja del señor Gil de que «vienen los de Madrid» a informar en la Comunidad Valenciana suena, con perdón, a paleto resentido. Como si ellos tuvieran la exclusiva —nunca mejor dicho— de la verdad valenciana. Para nosotros, el único patrón es la verdad. Y esa, a veces, viene desde Madrid. Otras desde Valencia. Y siempre molesta a los mismos.