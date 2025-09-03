Tres muertos y una veintena de heridos al descarrilar un funicular de Lisboa y chocar contra un edificio

Al menos tres personas han muerto y 20 han resultado heridas después de que este miércoles descarrilara el funicular del Elevador de la Gloria, en la capital de Portugal, Lisboa. A la hora de redactar estas líneas, aún hay varias personas atrapadas. Hasta el momento se han confirmado tres muertos, pero la cifra podría superar los diez.

El emblemático ascensor de Lisboa se estrelló contra un edificio en la Rua da Glória tras descarrilar. La directora de Protección Civil, Margarida Castro Martins, ha confirmado el balance de víctimas en declaraciones a la agencia de noticias Lusa. Además, ha indicado que por el momento hay varias personas atrapadas, informa Diário de Noticias de Lisboa.

El accidente del icónico funicular de Lisboa ha tenido lugar minutos después de las 18.00 horas (hora local, 17:00 hora peninsular española). Por el momento, se desconocen las causas del suceso. Los Bomberos de Lisboa han enviado ocho vehículos y 34 efectivos al lugar de los hechos.

El presidente de la República ha lamentado el accidente y espera que las autoridades competentes esclarezcan la situación rápidamente.

El Elevador de la Gloria, que tienen capacidad para 43 personas, es muy popular entre los turistas que visitan la ciudad. La última vez que descarriló fue en mayo de 2018, dejando el servicio paralizado durante al menos un mes, pero entonces no hubo heridos.

(Noticia en elaboración)