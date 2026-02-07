¿Qué borrasca viene ahora después de Marta?: la previsión de los expertos sobre el fin de la lluvia

La borrasca Marta ha dejado su huella en buena parte de la Península, con lluvias intensas, nevadas en zonas de montaña y suelos saturados que complican la situación hidrológica en ríos y embalses. Sin embargo, los meteorólogos advierten que este episodio no será el último: tras el paso de Marta, una nueva borrasca atlántica se formará y cruzará Europa entre el miércoles y el viernes de la próxima semana, arrastrando un nuevo río atmosférico desde el Atlántico subtropical.

La dinámica de los ríos atmosféricos

No se trata de un fenómeno aislado, sino de una franja de aire húmedo que transporta enormes cantidades de agua desde el Atlántico hacia la Península. Estos ríos atmosféricos se combinan con borrascas situadas en latitudes bajas, lo que los hace mucho más efectivos que los frentes típicos desarrollados en aire polar. Mientras el vórtice polar se mantenga debilitado y el chorro siga descendiendo hacia latitudes inusualmente bajas, estas borrascas continuarán arrastrando humedad subtropical hacia el sur de Europa, manteniendo la alerta meteorológica activa.

Previsión de la nueva borrasca

La próxima borrasca tendrá una trayectoria ligeramente más al norte que Marta, con una componente oeste más marcada. Esto implica que, aunque afectará a zonas similares, sus impactos más adversos podrían registrarse más al norte de España. Las cuencas del Tajo y del Duero se verán más afectadas que las del Guadiana o Guadalquivir, lo que aumenta la importancia de la vigilancia sobre embalses y cauces en esas regiones.

☔️ Continúan las lluvias en la Península en los próximos días. Podrían ir perdiendo intensidad a partir del jueves o viernes. ➡️ Aunque aún hay incertidumbre, es posible que durante el fin de semana del 14 y 15 de febrero las precipitaciones sean escasas en el sur peninsular. pic.twitter.com/dKqJT3Mges — AEMET (@AEMET_Esp) February 7, 2026

Se espera que el nuevo episodio traiga lluvias persistentes y localmente intensas, especialmente en la vertiente atlántica peninsular, así como nevadas en las cordilleras del interior. Las temperaturas serán algo más bajas que durante Marta, por lo que parte del agua se almacenará temporalmente en forma de nieve, con posibles deshielos posteriores que podrían aumentar los caudales.

Suelos saturados y riesgo de inundaciones

El principal problema no son solo las lluvias, sino el estado del suelo. Tras semanas de precipitaciones consecutivas, los terrenos están saturados y la capacidad de absorción se ha reducido prácticamente a cero. Esto provoca que incluso lluvias moderadas se conviertan rápidamente en escorrentía hacia los ríos, elevando sus niveles y aumentando el riesgo de inundaciones y desbordamientos.

En zonas de montaña, la combinación de lluvias intensas y suelos saturados eleva la probabilidad de desprendimientos y deslizamientos, especialmente en municipios como Grazalema y Ubrique, ya afectados por episodios anteriores. Los geólogos advierten que la porosidad de las rocas en estas localidades hace que, al llenarse de agua, puedan liberar presión de forma repentina, con consecuencias graves para infraestructuras y viviendas.

Gestión preventiva de presas y embalses

Ante esta situación, las confederaciones hidrográficas mantienen una vigilancia constante sobre embalses estratégicos, realizando desembalses controlados para laminar avenidas y evitar que los ríos alcancen niveles críticos. La gestión preventiva busca reducir picos de caudal, proteger las poblaciones y minimizar los daños, pero cada milímetro de lluvia cuenta en un sistema ya saturado.

Perspectivas a corto y medio plazo

Aunque se espera que la borrasca pierda fuerza al final de la próxima semana, los primeros días serán decisivos para la seguridad hídrica y la protección de los municipios más vulnerables. A partir del miércoles, la previsión indica una estabilización progresiva del tiempo, con lluvias cada vez más localizadas y temperaturas que normalizarán la situación en buena parte del país.

No obstante, los expertos insisten en mantener la prudencia y seguir de cerca la evolución de los ríos y embalses, así como los avisos meteorológicos, ya que la combinación de ríos atmosféricos, borrascas sucesivas y suelos saturados puede generar episodios de crecidas rápidas y acumulaciones importantes de agua en pocas horas.