Detenido un hombre que retransmitía en directo abusos a su hija menor a cambio de dinero virtual

La Policía Nacional ha procedido a la detención en Madrid de un hombre acusado de difundir mediante una aplicación de retransmisión en directo las agresiones sexuales que supuestamente cometía contra su hija menor de edad. El detenido habría recibido a cambio monedas virtuales que utilizaba para aumentar su popularidad en la plataforma y adquirir productos ofertados en dicho canal.

El caso se inició tras el aviso que un ciudadano remitió en noviembre al correo electrónico que la Policía Nacional tiene habilitado para la denuncia de delitos relacionados con pornografía infantil. Los agentes lograron localizar y detener al presunto agresor un mes después. Actualmente se encuentra en prisión, según ha informado este viernes la Dirección General de la Policía.

Los investigadores de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, especialistas en protección al menor, constataron que el detenido empleaba salas privadas de aplicaciones de retransmisiones en directo para contactar con usuarios interesados, a quienes mostraba fotografías junto a su hija en una cama. Posteriormente, en otra aplicación diferente, difundía en directo las agresiones que supuestamente cometía sobre la menor.

La contraprestación que el arrestado obtenía consistía en monedas virtuales canjeables en la propia plataforma por regalos o mejora de posicionamiento. Conforme avanzaban las pesquisas, los agentes consiguieron identificar al hombre, residente en Madrid. La detención se produjo en diciembre.

En el registro llevado a cabo en su domicilio se intervinieron dos teléfonos móviles en los que se halló una gran cantidad de material pornográfico. Tras pasar a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de un delito de corrupción de menores por producción, tenencia y distribución de pornografía infantil, así como agresión sexual, el juez decretó su inmediato ingreso en prisión.

Responsables policiales de la Unidad de Ciberdelincuencia ofrecen este viernes detalles sobre esta investigación, que ha sido bautizada como operación Esquil.