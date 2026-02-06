La Policia avisa: está muy bien reciclar pero esto que haces puede ponerte en peligro

En los últimos años, han surgido multitud de estafas que buscan robar los datos personales y bancarios de los usuarios. Muchos de estos fraudes se basan en pequeños descuidos que pueden dar grandes oportunidades a los estafadores, tal y como alerta la Policía Nacional en un vídeo que se ha hecho viral en TikTok. Pero, ¿en qué consiste exactamente? Por increíble que parezca, en algo tan simple como tirar las cajas de cartón de los pedidos online al contenedor sin quitar la etiqueta.

En la etiqueta aparece información muy valiosa, como el nombre, la dirección postal e incluso el número de teléfono, la cual pueden utilizar los delincuentes para llevar a cabo diferentes fraudes, e incluso para suplantar la identidad de la víctima. «Si tiras estas cajas sin eliminar estos datos se lo estás regalando a cualquiera que se los encuentre», señala la Policía Nacional. Por este motivo, es fundamental quitar las etiquetas o borrar los datos antes de deshacerse de las cajas. Un gesto que «solo llevará unos segundos y evitarás riesgos innecesarios». Este fraude, bautizado como «dumpster diving»,

La Policía Nacional alerta sobre la estafa que suplanta tus datos

«A simple vista es solo una etiqueta, pero para los estafadores es un tesoro. Durante estas fechas las compras online se disparan y, con ellas, la cantidad de paquetes que llegan a tu casa. En esas etiquetas aparece mucha información personal: tu nombre, tu dirección e incluso tu número de teléfono. Si tiras las cajas o sobres sin eliminar estos datos, se los estás regalando a cualquiera que los encuentre. No sabes quién puede acceder a esa información ni con qué intención puede utilizarla. Basta con romper la etiqueta, tacharla o arrancarla antes de tirar el paquete: solo lleva unos segundos y puede evitar riesgos innecesarios».

El «dumpster diving» es una práctica mucho más peligrosa de lo que parece a simple vista. Uno de los principales peligros es la suplantación de identidad. En la basura pueden aparecer facturas, recibos, extractos bancarios, cartas oficiales, etiquetas de envíos o copias de documentos personales que contienen nombre, dirección, número de teléfono, DNI o incluso datos bancarios. Con esta información, los delincuentes pueden suplantar a la víctima, abrir cuentas a su nombre, contratar servicios, solicitar créditos o realizar trámites administrativos sin su consentimiento.

Otro de los usos más habituales de la información obtenida mediante esta técnica son las campañas de phishing y el envío masivo de spam. «El phishing es una técnica que consiste en el envío de un correo electrónico por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima (red social, banco, institución pública, etc.) con el objetivo de robarle información privada, realizarle un cargo económico o infectar el dispositivo. Para ello, adjuntan archivos infectados o enlaces a páginas fraudulentas en el correo electrónico», explica el INCIBE.

El peligro de esta estafa se ve agravado por la falsa sensación de seguridad que genera tirar algo a la basura. Muchas personas creen que romper un papel en dos o recortar parte de la etiqueta es suficiente, pero nada más lejos de la realidad. De la misma manera, desechar dispositivos electrónicos sin formatearlos permite que terceros accedan a archivos, fotos, contraseñas o correos almacenados en ellos.

Teniendo todo esto en cuenta, el «dumpster diving» es un tipo de fraude que no se debe subestimar. La Policía Nacional es muy contundente al respecto: se trata de una amenaza silenciosa que se aprovecha de pequeños descuidos cotidianos para obtener datos personales y bancarios. Lo más importante es ser consciente de lo que se tira a la basura, ya que, en pleno siglo XXI, la información se ha convertido en el bien más valioso.

Consejos del INCIBE

El «dumpster diving» es una técnica que consiste en husmear en tu basura en busca de información de valor. Para evitar riesgos, es fundamental seguir unas pautas básicas que impidan que suplanten tu identidad, roben dinero de tu cuenta, te extorsionen con la difusión de tu información personal, te saturen con spam o incluso cometan delitos en tu nombre. Las tarjetas deben cortarse en pedazos pequeños con unas tijeras; los recibos, notificaciones oficiales y facturas han de tacharse con un marcador permanente y, siempre que sea posible, destruirse con una trituradora de papel o tijeras. En el caso de pasaportes, DNI u otros documentos similares, también es imprescindible usar trituradoras o tijeras.

Borrar archivos de un dispositivo o tirar documentos con información privada a la basura no es suficiente: es necesario utilizar mecanismos seguros para su eliminación. Si vas a desechar un dispositivo de almacenamiento, antes debes ejecutar una herramienta de borrado seguro, ya que de lo contrario podrían recuperarse tus archivos. No tires información confidencial a la basura; destrúyela siempre antes.