Si te gusta la F1, prepárate: llega F1 Arcade a Madrid

La Fórmula 1 vive un momento de expansión global y su universo se abre ahora a una experiencia única: F1 Arcade. Este innovador formato, ya presente en ciudades como Londres, Boston o Washington, aterrizará en Madrid en los próximos 12 meses con la primera franquicia internacional firmada con Top Racing Iberia. La propuesta es clara, ofrecer a los aficionados, y también a quienes simplemente buscan un plan diferente, un espacio que mezcla la emoción de las carreras con la mejor gastronomía y coctelería. Todo ello en un ambiente cuidado al detalle, donde la tecnología y el entretenimiento se dan la mano.

Experiencia para las carreras

Uno de los grandes atractivos de F1 Arcade son sus más de 60 simuladores de conducción de última generación con movimiento completo. Estos dispositivos están diseñados para sumergir al usuario en la experiencia de pilotar un monoplaza de Fórmula 1, con modos de juego que se adaptan tanto a novatos como a expertos. Además, el espacio contará con pantallas gigantes para seguir los Grandes Premios en directo, convirtiéndose en un punto de encuentro perfecto para disfrutar de la temporada junto a otros aficionados.

Ocio con gastronomía y cócteles de autor

Más allá de la competición virtual, F1 Arcade busca posicionarse como un lugar de referencia para el ocio social. Cada local dispone de una cuidada oferta gastronómica con platos sofisticados y una carta de cócteles diseñada por la reconocida mixóloga LP O’Brien, conocida por su participación en el programa Drinks Masters de Netflix. El ambiente se completa con eventos de alta energía, desde fiestas temáticas hasta retransmisiones exclusivas de las carreras, siempre en un entorno diseñado para sorprender visual y sensorialmente.

Un proyecto con ambición internacional

La llegada de F1 Arcade a Madrid forma parte de un ambicioso plan de expansión que prevé alcanzar 30 ubicaciones en todo el mundo antes de 2027. Tras su estreno en España, el acuerdo con Top Racing Iberia contempla nuevas aperturas en otras ciudades del país y en Portugal. La franquicia llega respaldada por una reciente inversión de 130 millones de dólares, con el apoyo de Liberty Media Corporation, propietaria de la Fórmula 1, y otros fondos internacionales.

Una experiencia para todos los públicos

Aunque está pensada para fans del motor, la propuesta de F1 Arcade no se limita a ellos. Sus espacios están diseñados para atraer a familias, grupos de amigos y empresas que quieran vivir una experiencia distinta. Con opciones de juego para todas las edades y niveles, se convierte en una alternativa de ocio versátil, donde lo importante es la emoción compartida.

Madrid será, por tanto, la primera ciudad española en contar con un F1 Arcade, un concepto que redefine cómo disfrutar de la Fórmula 1 más allá de los circuitos y que promete ser un nuevo punto de referencia en la agenda de ocio de la capital.