Antonia San Juan revela que padece cáncer y anuncia una pausa en su carrera

Antonia San Juan está atravesando un complicado momento. La intérprete ha anunciado a través de sus redes sociales que tiene cáncer. Ella misma ha querido dar la noticia en primera persona y explicar los detalles del diagnóstico que le han dado los médicos después de someterse a una serie de pruebas.

Según ella misma ha explicado, hacía aproximadamente un año que tenía problemas en la garganta y debido a que tuvo que suspender varios espectáculos, decidió ir al médico. «Hago este vídeo porque llevo más de un año con problemas de garganta y siempre he tenido faringitis crónica. Este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales», ha comenzado diciendo Antonia San Juan en un vídeo en el que aparece con su mascota.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonia San Juan (@antonia_san_juan)

La actriz ha contado que el médico de familia le indicó ir al otorrino, quien fue el que le hizo una serie de pruebas, entre ellas, un TAC y una biopsia: «Ya me han dado el medio diagnóstico, tengo cáncer», ha dicho Antonia San Juan. No obstante, todavía no tiene los resultados de la biopsia, por lo que tiene que esperar para saber el tipo de cáncer y cuál es el tratamiento más adecuado. «Ahora cuando analicen la biopsia me dirán qué tipo de cáncer es y si tiene solución con tratamiento», ha declarado.

Antonia San Juan en un acto. (Foto: Gtres)

Actitud optimista

La intérprete también ha querido compartir con sus seguidores cómo se encuentra de ánimo y cómo afronta este varapalo: «Confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan», ha asegurado. Unas indicaciones que tendrá pronto y que han hecho que tome una decisión que afecta a su faceta profesional y que ha sido difícil de tomar, ya que le entusiasma su trabajo.

Tal como ha explicado, va a retirarse durante un tiempo de los escenarios: «Ahora mismo me alejaré un poco de mis escenarios, que es lo que más me gusta. He tenido que suspender La ropa vieja de Cuca que estaba ya preparada», ha contado con tristeza la actriz.

Antonia San Juan posando en Madrid. (Foto: Gtres)

A pesar de que la situación no es fácil, Antonia San Juan se ha mostrado optimista: «Mi vida ha sido y es bonita y no me gusta quejarme ni que la gente me tenga compasión», ha dicho. También ha querido dar las gracias a todos los que siempre la han apoyado: «Solamente quiero dar las gracias a los que están ahí. Si ven que no estoy activa pues bueno, pues es que estoy enferma. Gracias a todos y voy a hacer todo lo posible por curarme. Un abrazo. Gracias», ha sentenciado.

Reacciones a la noticia

Han sido muchas las personas que han reaccionado al vídeo de la actriz y han querido dedicarle muestras de cariño en este complicado momento. Entre las figuras conocidas que han reaccionado a su publicación se encuentran Nuria Roca, el director Félix Sabroso o Jorge Cadaval, de Los Morancos.