Vuelta al cole en La Rioja 2025: qué día empieza el curso 2025-26 y todos los festivos del calendario escolar

En estos primeros días de septiembre, son muchas las familias que afrontan la vuelta a la rutina con respecto al curso escolar. De hecho es ahora cuando se apuran las últimas compras de material y de cosas necesarias para la vuelta al cole. En días anteriores ya hemos conocido cuáles son las fechas de esa vuelta para comunidades como Madrid, Cataluña o Castilla-La Mancha, pero en esta ocasión nos centramos en el Boletín Oficial de La Rioja que ya ha dado a conocer todas las fechas sobre el inicio del nuevo curso 2025/2026 y no sólo eso, sino que también sabemos qué día acabarán los niños de La Rioja las clases, así como todas las vacaciones y festivos que van a tener.

En la gran mayoría de España, el calendario fija la fecha del próximo lunes 8 de septiembre como la del inicio del nuevo curso, pero en el caso de La Rioja esa fecha no es la misma, ya que los estudiantes de esta comunidad vuelven a las aulas un día más tarde. De este modo será el 9 de septiembre cuando se produzca la vuelta al cole en La Rioja, la misma fecha en la que inician el curso en Asturias, Canarias así como en Ceuta y Melilla. Conozcamos ahora todos los detalles de las fechas del nuevo curso en La Rioja, que además incorpora novedades ya que se ha anunciado un nuevo Decreto de convivencia y la posibilidad en tercer curso de la ESO de poder elegir una nueva asignatura que será optativa sobre la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de La Rioja y la Unión Europea, mientras que para primero y segundo de la ESO llegan dos nuevas asignaturas optativas: Taller de Competencia Lingüística y Taller de Competencia Matemática.

Infantil y Primaria: cuándo empieza el curso 2025/2026

Los alumnos de Infantil y Primaria suelen ser siempre los que primero comienzan el curso, pero a veces o en la gran mayoría de casos, los de infantil lo hacen con horario reducido. En el caso de La Rioja, el calendario del nuevo curso escolar 2025/2026 fija la vuelta al cole para el martes 9 de septiembre. De este modo, quedan apenas cuatro días para que los más pequeños disfruten de sus últimos días de vacaciones, antes de afrontar un nuevo curso que por otro lado contará con varios periodos vacacionales y festivos así como puentes que vamos a ver más adelante.

Sobre el periodo de adaptación, el Gobierno de La Rioja informó que se aplicará a los alumnos del primer curso de Infantil (3 años), las fechas de dicho periodo irán entre el 10 y el 30 de septiembre, de modo que los padres de niños que comienzan este curso deben saber que los centros podrán flexibilizar horarios y organizar una entrada escalonada para que los niños se adapten a la nueva rutina.

¿Y cuándo acabará el curso? Según informa el Boletín de la Rioja, el final de las clases está fijado para el 22 de junio de 2026. Misma fecha que se aplicará también para el resto de etapas de educación como la secundaria que ahora vemos al detalle.

ESO y Bachillerato: qué día empiezan las clases

En el caso de los alumnos de ESO y Bachillerato de La Rioja, la fecha para la vuelta al cole está fijada también para el próximo 9 de septiembre. De este modo los padres con hijos de distintas edades deben anotar el mismo día para una vuelta a las clases, que trae también novedades para las etapas de secundaria, con un mayor refuerzo de las asignaturas de lengua y matemáticas. De este modo, se recuperan cuatro horas semanales para estas materias en todos los cursos, con más peso en Lengua en 2º y Matemáticas en 3º, mientras que en 1º y 2º de ESO se incorporan nuevas asignaturas optativas de refuerzo: taller de competencia lingüística y taller de competencia matemática.

El decreto del gobierno de La Rioja para el nuevo curso busca además fomentar la cultura del esfuerzo, simplificar la evaluación y dar más autonomía a los centros. Para ello se eliminan los límites porcentuales en los criterios de evaluación, así como la obligatoriedad del servicio comunitario en la ESO. También se introduce una nueva optativa en 3º sobre Constitución, Estatuto y Unión Europea.

Sobre el final de curso, como ya hemos mencionado, se producirá el 22 de junio, de modo que el curso acabará el mismo día para todos los alumnos de La Rioja.

Todos los festivos, puentes y vacaciones en La Rioja

Acabamos con las fechas para las vacaciones, así como los festivos y los puentes. Comenzamos con los periodos de vacaciones:

Vacaciones de navidad del 23 de diciembre 2025 al 7 de enero 2026, ambos incluidos.

del ambos incluidos. vacaciones de Semana Santa del sábado 28 de marzo al lunes 6 de abril de 2026 (lunes de Pascua), ambos incluidos.

Luego estará también la Semana de Carnaval del 12 de febrero (Jueves Lardero) hasta el 18 de febrero (Miércoles de Ceniza) junto a la Semana Blanca del 13 al 17 de febrero, aunque los centros elegirán si celebran una cosa o la otra.

En cuanto a los festivos nacionales y autonómicos son estos:

1 de noviembre 2025 (sábado): Fiesta de Todos los Santos

6 de diciembre 2025 (sábado): Día de la Constitución Española

8 de diciembre 2025 (lunes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre 2025 (jueves): Natividad del Señor

1 de enero 2026 (jueves): Año Nuevo

6 de enero 2026 (martes): Epifanía del Señor

2 de abril 2026 (jueves): Jueves Santo

3 de abril 2026 (viernes): Viernes Santo

6 de abril 2026 (lunes): Lunes de Pascua

1 de mayo 2026 (viernes): Fiesta del trabajo (Día Internacional de los trabajadores)

9 de junio 2026 (martes): Festividad del Día de La Rioja

A partir de estas fechas, podemos hablar también de puentes que son estos: